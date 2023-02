Phim siêu anh hùng mới bị chê thảm hại

TPO - "Ant-man & The Wasp: Quantumania" bị giới phê bình đánh giá là tác phẩm tệ nhất của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Phần tiếp theo về Người Kiến bị chấm 48% trên Rotten Tomatoes.

Theo Forbes, phần phim mới về Người Kiến của Marvel là Ant-man & The Wasp: Quantumania là một trong những tác phẩm siêu anh hùng bị chỉ trích nhiều nhất trong lịch sử Marvel. Phim bị Rotten Tomatoes đánh giá tệ, nhận 48% đánh giá từ giới phê bình, bị gọi là "cà chua thối".

Ant-Man 3 là phim mở đầu giai đoạn 5 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Sau giai đoạn 4 chất lượng không cao, hãng đặt kỳ vòng vào tác phần mới của Người Kiến. Song, phim không được đánh giá cao và là bộ phim thứ hai của Marvel bị đánh giá cà chua thối, sau Eternals (2021).

Thông thường, điểm đánh giá của Rotten Tomatoes với tác phẩm điện ảnh giảm sau khi phim phát hành nhưng không quá sâu. Ant-Man 3 lại giảm từ 63% (13/2) xuống đến 48% (18/2), dưới cả mức trung bình.

Tại phòng vé Bắc Mỹ, Ant-man & The Wasp: Quantumania thu 17,5 triệu USD từ suất chiếu sớm. Tại quốc tế, phim chiếu hơn 40 quốc gia, thu 23,8 triệu USD sau hai ngày đầu công chiếu. Phim kiếm nhiều tiền ở Mexico, Hàn Quốc, Đức, Brazil và Australia, sắp tới là Trung Quốc.

Variety dự đoán phim thu 95-100 triệu USD trong tuần đầu công chiếu. Con số này không thể sánh được với các phim Marvel trước đó như Doctor Strange in the Multiverse of Madness (185 triệu USD) và Thor: Love and Thunder (144 triệu USD)...

Nhà phê bình phim Caryn James nhận xét Ant-man & The Wasp: Quantumania là bộ phim Marvel tệ nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, Bilge Ebiri của New York Times nhận xét: "Tôi thấy nhàm chán khi viết những dòng này. Tôi tin rằng các đạo diễn cũng thấy nhàm chán với những gì họ đưa lên màn ảnh".

Điều duy nhất các nhà phê bình đồng ý kiến là diễn xuất tốt của Jonathan Majors trong vai phản diện Kang the Conqueror. Trong khi đó, khán giả - đặc biệt là những người hâm mộ trung thành của MCU - chấm đến 85/100%. Họ nhấn mạnh thích góc khai thác Vương quốc lượng tử trong phần mới của phim.