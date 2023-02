Sao gốc Việt Quan Kế Huy: 'Tôi sợ thất nghiệp'

TPO - Quan Kế Huy từng là sao nhí thành công ở Hollywood. Sau 30 năm thăng trầm, anh nổi tiếng trở lại với "Everything Everywhere All At Once" nhưng vẫn lo sợ thất nghiệp tại kinh đô điện ảnh.

Theo Box Office Mojo, thành công vang dội của Everything Everywhere All At Once giúp Dương Tử Quỳnh và Quan Kế Huy nhận nhiều sự chú ý của khán giả.

Bộ phim giúp nam diễn viên gốc Việt trở lại Hollywood sau 38 năm kể từ khi xuất hiện trong The Goonies và Indiana Jones and the Temple of Doom.

Tuy được đề cử hàng loạt giải thưởng lớn, Quan Kế Huy nói trong chương trình The Late Show With Stephen Colbert anh vẫn sợ bị lãng quên lần hai. Bằng chứng là trước khi Everything Everywhere All At Once công chiếu, anh không có thêm vai diễn nào.

Quá trình ghi hình và sản xuất Everything Everywhere All At Once kết thúc vào tháng 3/2020, giữa lúc dịch Covid-19 bùng phát. Sau bộ phim trên, mọi vai anh casting đều không thành công.

"Tôi giống những diễn viên khác giữ an toàn tại nhà, tự gửi băng casting. Nhưng tôi lại không có công việc nào. Tôi không nhận được bất kỳ cuộc gọi từ đạo diễn nào cả. Không ai muốn thuê tôi", nam diễn viên nói.

Nam diễn viên cho biết việc không được mời đến bất kỳ buổi thử vai nào vẫn khiến anh nhớ lại cảm giác thất bại sau The Goonies và Indiana Jones.

"Tôi sợ thất nghiệp. Tôi đã rất lo lắng vì nếm trải cảm giác thăng hoa để rồi sau đó thất bại và không xin được việc. Đó là lý do tôi rời Hollywood một thời gian", anh nhớ lại.

Đến năm 2022, Everything Everywhere All At Once mới ra rạp. Bộ phim giúp khán giả thấy được diễn xuất ấn tượng của nam diễn viên. Anh nhận giải Quả cầu vàng hạng mục Diễn viên phụ xuất sắc, vượt cả Brad Pitt. Anh cũng nhận đề cử hạng mục tương tự tại Oscar năm nay.

Hiện, anh chuẩn bị gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel trong phần hai của Loki. Quan Kế Huy cảm thấy may mắn vì có cơ hội lần hai tại kinh đô điện ảnh.

"Mọi thứ với tôi đã khác xưa. Tôi rất may mắn và thấy biết ơn vì điều đó. Từ khi trở lại diễn xuất, tôi nhiều đêm khóc, khóc rất nhiều vì không thể kiềm chế cảm xúc", anh chia sẻ.

Sao gốc Việt nói anh tưởng rằng mọi người đã quên cái tên Quan Kế Huy. Điều bất ngờ là anh nhận được sự đón nhận của khán giả sau khi phim ra mắt. Anh cảm thấy biết ơn vì điều đó.

Theo Straits Times, Quan Kế Huy thành danh tại Hollywood từ bé khi đóng vai Short Round - bạn đồng hành của Harrison Ford trong Indiana Jones And The Temple Of Doom (1984).

Thời điểm đó, Quan Kế Huy là hiện tượng hiếm có. Đây là lần đầu tiên diễn viên châu Á không đóng vai tay sai hay chỉ xuất hiện vài giây trong dự án điện ảnh.

Hai năm sau, Quan Kế Huy lần nữa xuất hiện trong bộ phim hài - phiêu lưu đình đám The Goonies. Nam diễn viên sau đó mất hút khỏi Hollywood, lý do không tìm được việc và phải ra nước ngoài tìm kiếm đất diễn. Dương Tử Quỳnh là người ủng hộ Quan Kế Huy trở lại và thành công như hiện tại.