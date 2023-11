Phạt tiền, đình chỉ hoạt động 3 cơ sở kinh doanh du lịch ở Hòn Sơn

TPO - Ngoài bị phạt tiền, 3 cơ sở kinh doanh du lịch ở xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải (Kiên Giang) còn bị đình chỉ hoạt động 2 tháng vì không đảm bảo điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch.

Ngày 2/11, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết UBND tỉnh Kiên Giang đã có các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cơ sở kinh doanh du lịch ở Hòn Sơn, gồm: Cơ sở Co Co Bay (do ông Nguyễn Thanh Tuấn đại diện hộ kinh doanh), cơ sở Fly Up (do bà Vũ Thị Diễm Thúy đại diện hộ kinh doanh) và cơ sở kinh doanh du lịch của ông Võ Đức Thắng (cùng ở xã Lại Sơn). Tổng số tiền phạt là 75 triệu đồng (mỗi cơ sở bị phạt 25 triệu đồng).

Theo cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang, 3 cơ sở nói trên đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không đảm bảo điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 49 Luật Du lịch. Ngoài phạt tiền, 3 cơ sở này còn bị đình chỉ hoạt động 2 tháng.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, trước đó, Thanh tra Sở Du lịch phối hợp với các sở, ngành và Công an tỉnh Kiên Giang kiểm tra các cơ sở lưu trú, kinh doanh du lịch trên địa bàn theo kế hoạch kiểm tra hằng năm. Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện 3 cơ sở kinh doanh du lịch nói trên hoạt động không đảm bảo điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú.

“Qua kiểm tra, các cơ sở này không đảm bảo về an ninh trật tự, hệ thống phòng cháy chữa cháy, môi trường... Ngoài ra, khi hoạt động, các cơ sở này không thông báo với cơ quan chức năng để thẩm định, công nhận đủ điều kiện để kinh doanh cơ sở lưu trú”, một lãnh đạo Sở Du lịch Kiên Giang nói và cho biết thêm hiện các cơ sở này đã chấp hành nộp tiền phạt.