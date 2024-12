Phát hiện xe giấu động vật hoang dã quý hiếm, có tên trong Sách đỏ mang đi bán

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện bắt giữ một vụ săn bắt động vật hoang dã quý hiếm mang đi bán để giết thịt.

Theo đó, chiều 4/12 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Một tổ công tác của Công an tỉnh đã phối hợp với Công an và Kiểm lâm huyện Quảng Ninh tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện xe ô tô mang BKS 73C-000.69 lưu thông trên đường, tại địa phận bản Khe Ngang, xã Trường Xuân, có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng kiểm tra phương tiện.

Người điều khiển xe ô tô là Trần Hữu Minh Đức (SN 2002, ở thôn Rào Trù), người cùng có mặt trên xe là Hồ Chum (SN 1991, ở bản Hang Chuồn-Nà Lâm, xã Trường Xuân); phát hiện trên xe cất giấu 1 cá thể động vật sơn dương còn sống.

Quá trình làm việc, đấu tranh làm rõ các đối tượng liên quan, gồm: Hồ Chum và Hồ Thân (SN 2001, ở bản Hang Chuồn-Nà Lâm) đã săn bắt cá thể sơn dương này mang bán cho Trần Hữu Nhân (SN 1974, ở thôn Rào Trù, xã Trường Xuân) và Trần Hữu Minh Đức là người vận chuyển.

Được biết, sơn dương là động vật rừng nằm trong Sách đỏ Việt Nam, nhóm IB, thuộc diện quý hiếm, nguy cấp.