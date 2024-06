Phát hiện cơ sở tái chế nhớt thải nguy hại quy mô lớn ở Bình Thuận

TPO - Kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Tái chế Phế liệu ở thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận), công an thu giữ 12.000 lít nhớt thải chưa qua xử lý, 13.000 lít nhớt đã chưng cất, 3.000 lít nhớt thải đang được cơ sở đun nấu…

Ngày 23/6, thông tin từ Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) cho biết, lực lượng công an vừa phát hiện và thu giữ 28.000 lít nhớt tái chế trái phép tại trụ sở Công ty TNHH Tái chế Phế liệu (thôn Phước Tiến, xã Tân Phước, thị xã La Gi). Công ty này do ông N.Q.Q. (36 tuổi, trú tại phường Phước Hội, thị xã La Gi) làm người đại diện theo pháp luật.

Qua kiểm tra, Công an thị xã La Gi phát hiện và thu giữ 12.000 lít nhớt thải chưa qua xử lý đựng trong 4 thùng kim loại; 13.000 lít nhớt đã được xử lý chưng cất, chứa trong thùng phuy bằng nhựa (loại dung tích 1.000 lít/thùng) và 3.000 lít nhớt thải đang được cơ sở đun nấu, chưng cất.

Đồng thời, Công an thị xã La Gi thu giữ thêm 130 thùng phuy nhựa màu xanh, bên ngoài in chữ H2SO4 98% cùng nhiều công cụ, phương tiện phục vụ cho việc tái chế nhớt thải.

Làm việc với công an, chủ cơ sở cho biết, số nhớt thải trên được thu mua từ các cửa hàng sửa chữa xe máy, garage, trung tâm bảo trì và sửa chữa ô tô... ở các vùng lân cận. Sau đó, số nhớt độc hại này được vận chuyển về địa điểm trên để chưng cất lại.

Chủ cơ sở này cũng thừa nhận, hoạt động tái chế nhớt thải là do bản thân đứng ra tổ chức, không được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động thu gom, xử lý chất thải nguy hại, không có hồ sơ pháp lý liên quan và hồ sơ bảo vệ môi trường theo quy định.

Hiện tại, Công an thị xã La Gi đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.