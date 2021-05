Phát hiện 3 người nước ngoài nhập cảnh trái phép ẩn náu trong chung cư ở TPHCM

TPO - Ba người quốc tịch nước ngoài nhập cảnh trái phép rồi đến một chung cư ở quận 4, TPHCM cư ngụ để chuẩn bị tìm việc làm thì bị Công an bắt giữ.

Ngày 18/5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TPHCM cho biết, vừa phối hợp với Công an quận 4 kiểm tra, phát hiện 3 người nước ngoài nhập cảnh trái phép, cư ngụ tại căn hộ chung cư ở quận 4.

Trước đó, ngày 13/5, từ nguồn tin thu thập được, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính một căn hộ tại một dự án chung cư ở quận 4 và phát hiện 3 người nước ngoài cư ngụ tại đây nhưng không có giấy tờ tùy thân hay hộ chiếu.

Ngay sau đó, lực lượng Công an phối hợp với ngành y tế đưa những người này đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Qua điều tra, những người này cho biết nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới phía Bắc thông qua một đường dây môi giới rồi di chuyển vào TPHCM để tìm việc làm.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của những người này và những đối tượng môi giới nhập cảnh trái phép.

Theo Công an TPHCM, thời gian qua các lực lượng công an đã phối hợp các sở, ban triển khai nhiều biện pháp, tăng cường, đẩy mạnh công tác kiểm tra, quản lý hành chính và phát hiện, xử lý nhiều người nước ngoài nhập cảnh trái phép, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM.