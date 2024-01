Phát Đạt khởi công dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 tại Bình Dương

Ngày 19/1, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) chính thức tổ chức lễ khởi công dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 tại tỉnh Bình Dương.

Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 tọa lạc tại tỉnh Bình Dương được cấp giấy phép xây dựng vào ngày 26/12/2023. Sau 3 tuần được cấp phép, dự án đã nhanh chóng đưa vào khởi công xây dựng, bắt đầu từ phần móng, cọc, tường vây của công trình.

Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 nằm tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dự án có diện tích khoảng 1,8 ha, cao 39 tầng và 3 - 4 tầng hầm, với số lượng gần 2.700 căn hộ, shophouse. Thuận An 1 là dự án thuộc tổ hợp dự án rộng 4,4 ha bao gồm cao ốc Thuận An 1 và Thuận An 2, được kỳ vọng sẽ mang về dòng tiền lớn cho Phát Đạt trong năm 2024.

Dự án nằm ở vị trí trung tâm phát triển của TP. Thuận An, kết nối trực tiếp với Đại lộ Bình Dương, đường Phú Lợi và đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Đây là vị trí đắc địa, có hạ tầng giao thông hoàn chỉnh và kết nối thuận tiện với các khu vực xung quanh.

Theo ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt, hiện công ty chỉ tập trung phát triển các dự án phù hợp với nhu cầu ở thực của khách hàng để đạt được mức độ hấp thụ cao nhất của thị trường.

Do vậy, dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 sẽ là một trong những dự án trọng điểm với quy mô lớn của tỉnh Bình Dương thời gian tới, đáp ứng được nhu cầu về nhà ở ngày một cao trên địa bàn tỉnh.

Với khả năng hoàn thiện pháp lý nhanh, không chỉ riêng Thuận An 1, Phát Đạt đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để triển khai nhanh các dự án khi thị trường bất động sản hồi phục.

Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 tiếp tục là bước đệm để Phát Đạt đẩy mạnh việc triển khai và xây dựng các dự án để sớm đưa các sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu ở thực của khách hàng ra thị trường trong năm 2024.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, hiện tỉnh đang có 29 khu công nghiệp, tổng diện tích 12.600 ha; tỷ lệ lấp đầy 91%, thu hút gần 2 triệu lao động đến từ nhiều tỉnh, thành cả trong và ngoài nước, tạo nên nhu cầu rất lớn về nhà ở trong thời gian sắp tới.

Bình Dương cũng là tỉnh đứng thứ 2 cả nước (chỉ sau TPHCM) về thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, tính đến hết tháng 11/2023, toàn tỉnh có 4.211 dự án đầu tư từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký hơn 40,3 tỷ USD.