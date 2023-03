Ôtô nhiều tỉnh dồn về Hải Phòng đăng kiểm

TP - Những ngày gần đây, tại một số trung tâm đăng kiểm ở Hải Phòng thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải, ôtô xếp hàng dài cả ngày chờ tới lượt được đăng kiểm. Trong đó, nhiều người ở các địa phương như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên... lái xe về để đăng kiểm.

Xếp hàng từ sáng đến trưa

Ghi nhận của phóng viên những ngày đầu tháng 3 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 15-01V (Cục Đăng kiểm Việt Nam) trên QL5, thuộc địa phận phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), từ sáng sớm, hàng chục tài xế lái ôtô con, xe container, xe tải xếp hàng dài ngoài cổng dù chưa tới giờ mở cửa.

Khi nhân viên đăng kiểm làm việc, ôtô vẫn xếp hàng từ các dây chuyền đăng kiểm ra tới mặt đường QL5. Nhiều tài xế phải xếp hàng chờ đợi nhiều giờ, thậm chí cả ngày mới đến lượt. Trong số tài xế xếp hàng, có nhiều người điều khiển ôtô từ các tỉnh thành khác như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Nguyên...

Ngoài Trung tâm đăng kiểm 15-01V và 15-02S, ở Hải Phòng còn có 5 trung tâm đăng kiểm tư nhân phân bố ở các quận, huyện với công suất kiểm định khoảng 1.400 xe/ngày. Đa số các trung tâm tư nhân diện tích nhỏ hẹp, công suất thấp nên cũng thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải sau Tết Nguyên đán.

Anh Nguyễn Văn Huy (người Hà Nội) cho biết, ôtô của anh chuẩn bị hết hạn kiểm định, anh từng đến một số trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nhưng quá tải nên nhân chuyến công tác tại Hải Phòng, anh mang xe đến đăng kiểm sớm.

Anh Mạnh (33 tuổi, ở Bắc Ninh) nói rằng, vừa qua hàng loạt lãnh đạo và kiểm định viên tại trung tâm đăng kiểm ở một số tỉnh bị bắt nên nhiều địa phương trong đó có quê anh thiếu nhân sự kiểm định.

Thông qua chia sẻ của đồng nghiệp và người quen, anh lái xe về Hải Phòng để đăng ký kiểm định nhằm sớm hoàn thiện điều kiện vận tải hàng hóa đường dài. Tuy nhiên, anh xếp hàng từ sáng sớm đến trưa vẫn chưa đến lượt kiểm định xe tải.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Trần Thái Phong, quyền Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 15-01V, cho biết, sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, người dân lái phương tiện đến đăng kiểm tăng đột biến khiến trung tâm quá tải, phải hoạt động hết công suất, tăng giờ làm.

Theo ông Phong, không chỉ có người Hải Phòng mà nhiều tài xế ở các địa phương lân cận, thậm chí ở tỉnh xa lái xe về trung tâm đăng kiểm, trong đó, số lượng xe vận tải, xe container tăng cao.

Bên cạnh đó, hoạt động kiểm định được thực hiện chặt chẽ, trong khi nhiều phương tiện không đạt, nhất là xe đầu kéo, xe tải buộc phải đi sửa chữa, khắc phục. Một số phương tiện cá biệt phải ra vào trung tâm 5-7 lần nhưng vẫn chưa đạt. Với công suất 3 dây chuyền kiểm định khoảng 200 xe/ngày nhưng trung tâm vẫn không đủ phục vụ dẫn đến cảnh quá tải, xếp hàng dài.

Kiểm định viên xin nghỉ làm vì áp lực

Ông Phong cho biết, số lượng phương tiện đến đăng kiểm tăng đột biến trong khi đăng kiểm viên thiếu. Tại đơn vị có 4 dây chuyền hoạt động hết công suất gần 300 xe/ngày nhưng nhân sự chỉ đủ hoạt động được 3 dây chuyền với công suất 200 xe/ngày. Hằng ngày, lãnh đạo trung tâm đều phải trực tiếp xuống dây chuyền chỉ đạo, đôn đốc, thậm chí kiêm luôn việc điều tiết phương tiện để hạn chế tình trạng ùn tắc.

“Trung tâm hiện đang phục vụ cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, xác minh quy trình kiểm định phương tiện trong thời gian trước đó. Để tránh áp lực về tâm lý, công việc, lãnh đạo trung tâm liên tục gặp gỡ, trấn an, động viên anh em nỗ lực đảm bảo yêu cầu công việc”, ông Phong nói.

Ông Đào Trọng Hà, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 15-02S (Sở GTVT Hải Phòng), cho biết, do trung tâm gần cảng biển nên đa số tài xế xe đầu kéo, xe container đến đăng kiểm. Loại phương tiện này thường có nhiều lỗi phải khắc phục nên có nhiều xe một ngày ra vào đến vài lượt dẫn đến cảnh ùn ứ phương tiện, nhất là thời điểm đầu tuần.

Ông Hà chia sẻ, một số đăng kiểm viên của trung tâm do áp lực công việc đã đề đạt nguyện vọng xin nghỉ làm. Tuy nhiên, do đặc thù công việc nếu không đáp ứng được nhu cầu kiểm định của hàng nghìn phương tiện sẽ ảnh hưởng đến việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa tại cảng. Do đó, lãnh đạo trung tâm cũng thường xuyên động viên công nhân viên khắc phục khó khăn để thực hiện nhiệm vụ.