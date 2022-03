Ông trùm trường gà khu vực biên giới và 42 con bạc lĩnh án

TPO - Kẻ tổ chức sới bạc “khủng” ở huyện biên giới tỉnh An Giang cùng 42 con bạc vừa bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt sau nhiều ngày xét xử.

Ngày 25/3, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thuận (tự Út Gà, 51 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) 5 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 2 năm tù về tội “Đánh bạc”, tổng hợp hình phạt là 7 năm tù.

42 bị cáo còn lại lĩnh các mức án từ 1 năm tù treo đến 3 năm tù giam về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Gá bạc” và “Đánh bạc”. Ngoài ra, HĐXX còn buộc giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính trên 417 triệu đồng và bổ sung hình phạt tiền đối với các bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 10h25, ngày 2/8/2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra, phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) bắt quả tang Thuận cùng 19 đồng phạm đang tổ chức cho 79 người đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu, tại khu đất trống của bà Nguyễn Thị Hen ở tổ 35, ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú.

Đây là sới bạc “khủng” được tổ chức hết sức chặt chẽ, có thuê người canh đường, trọng tài, giữ trật tự, canh coi quản lý trường gà,... hằng ngày có hàng chục, hàng trăm người từ khắp nơi lui tới sát phạt.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 15 triệu đồng tiền trên chiếu bạc, hơn 613 triệu đồng trên người các đối tượng và xung quanh khu vực sòng bạc cùng nhiều tang vật liên quan.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khám xét khẩn cấp nơi ở của Thuận tại ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú, thu giữ 321 triệu đồng, 2 xe ô tô và các công cụ dùng để đánh bạc.

Quá trình điều tra xác định, từ giữa tháng 6 - 8/2020, Thuận cùng các đồng phạm đã tổ chức 2 chiếu bạc cho nhiều người tham gia nhằm thu tiền xâu.

Riêng ngày 2/8/2020, Thuận và các đồng phạm đã tổ chức cho khoảng 160 người tham gia 3 trận đá gà với số tiền tham gia từ 6 triệu đồng đến 100 triệu đồng và 2 ca lắc tài xỉu, mỗi ván từ 3 – 30 triệu đồng. Ngoài ra, Thuận còn hùn vốn tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà 1 trận, với tổng số tiền đá sổ là 100 triệu đồng.