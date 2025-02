Ô tô điện bay như chim gây sốt

TPO - Do mức độ ô nhiễm không khí quá cao do bụi mịn từ các đám cháy rừng trên khắp Los Angeles (bang California, Mỹ), nhiều người phải đeo khẩu trang kể cả lúc ngủ.

TPO - Hàng trăm mét bờ biển Hội An đoạn qua khối phố Tân Thành (phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) đang bị sóng đánh tan hoang. Nhiều công trình, nhà cửa đứng trước nguy cơ đổ sập khiến địa phương này phải công bố tình huống khẩn cấp