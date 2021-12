Nức nở kể bị tình già giàu có 'xài xong bỏ', người yêu cũ dựng màn kịch hoàn hảo lừa tôi

TPO - Cái sai của cháu là do cháu mất cảnh giác, đặt lòng tin nhầm chỗ, thiếu tìm hiểu xem thời gian người yêu cũ xa cháu anh ta sống ra sao, làm việc gì và sự thật chuyện gì đã xảy ra với anh ấy khi cùng người đàn bà giàu có lớn tuổi kia chung nhà?

Sau những gì xảy ra trong câu chuyện Quên nỗi đau bị phụ bạc, giang tay đón nhận lại tình cũ và bài học cay đắng 'đắt hơn vàng', cháu đã tự biết mình bị tình cũ lừa là do mình nhẹ dạ, cả tin, bác nghĩ như thế là đủ. Bác tin rằng khi cháu hiểu được nguyên nhân thì chuyện rút kinh nghiệm và tránh vết trượt cho con đường tương lai sắp đến là hoàn toàn thực hiện được đúng không cháu?

Tiền bạc, của cải không may cháu đã dâng cho người tình cũ, nhưng may mắn căn nhà của cháu vẫn còn, đó là điều kiện để cháu có thể tiếp tục an cư tại thành phố và kiếm tiền bằng bàn tay, khối óc của mình. Cháu có trình độ, có chỗ đứng nhất định trong công ty, không nên quá nghĩ ngợi đến chuyện đã qua mà bỏ bê công việc, rồi sống khép kín khiến thêm bi kịch cháu nhé.

Cái sai của cháu là do cháu mất cảnh giác, đặt lòng tin nhầm chỗ, thiếu tìm hiểu xem thời gian người yêu cũ xa cháu anh ta sống ra sao, làm việc gì và sự thật chuyện gì đã xảy ra với anh ấy khi cùng người đàn bà giàu có lớn tuổi kia chung nhà?

Bác nhắc lại chỉ là muốn qua đây cháu có được cái nhìn đúng hơn về sai lầm của mình, đúng hơn về người yêu của mình để nếu mai đây có tìm đến hạnh phúc riêng thì biết tránh những gì đã mắc phải.

Không ai tránh được lỗi lầm trong suốt cuộc đời, quên chuyện cũ đi và hướng tới những điều tốt đẹp phía trước cháu nhé. Chúc cháu thành công.