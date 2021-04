Nữ thủ lĩnh đoàn ở Sóc Trăng năng nổ sáng tạo, là cây văn nghệ đa tài

TP - Liên tục đưa ra các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, kỹ sư trẻ Bùi Thanh Nghị (sinh năm 1987, xí nghiệp Bao bì An Khang thuộc Tổng công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin) tạo nên bước đột phá trong dòng sản phẩm bao bì, làm lợi hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp. Nghị là gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2020.

TPO - Những ngày đầu năm học 2020 - 2021, nhiều người dân xã Thanh An, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cảm động trước hình ảnh một nữ sinh lớp 8 bế theo em gái hơn 1 tuổi đến trường. Sau quãng thời gian ấy, Hiền và em được đón đến một ngôi nhà lớn - Làng trẻ SOS Nghệ An.