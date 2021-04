Nữ sinh theo học 2 trường đại học, là mẫu ảnh có tiếng ở Hà Nội

Thu Trang vừa học song song hai chương trình đại học, vừa làm mẫu cho các shop thời trang. Cô không thấy áp lực mà coi các lựa chọn đó là thử thách thú vị cho bản thân.

Đào Thu Trang (sinh năm 2002) - nữ sinh viên Học viện Ngoại giao - gây chú ý khi là gương mặt nổi bật trong làng mẫu ảnh tại Hà Nội, thường được gọi bằng biệt danh Kelly Trang Dao. Không chỉ được yêu mến bởi ngoại hình xinh đẹp, Thu Trang còn sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng.

Bên cạnh là sinh viên Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao tại Học viện Ngoại giao, cô còn được cấp học bổng và theo học ĐH Kinh doanh và Kinh tế quốc tế (Bắc Kinh, Trung Quốc). Thu Trang đang học trực tuyến chương trình tiếng Trung của trường ĐH Ngoại ngữ Bắc Kinh số 2 trước khi bước vào chuyên ngành.

Thu Trang cho biết vì từ nhỏ đã đam mê các vấn đề liên quan đến kinh tế và ngoại giao nên cô quyết định lựa chọn hai ngành học hiện tại.

"Mình nhận được học bổng của trường ở Trung Quốc nhưng vẫn cố gắng thi vào Học viện Ngoại giao vì đó là ước mơ ấp ủ từ bé. Sau khi thi đậu, không nỡ từ bỏ bên nào nên mình cố gắng theo học cả hai trường. Trường ở Bắc Kinh tạo điều kiện học online nên khá thuận lợi cho mình khi học song song", Trang chia sẻ.

Đam mê thử thách

Theo học cùng lúc hai trường, Thu Trang cho biết phải giải quyết khối lượng bài vở lớn. Tuy nhiên, là một người yêu thích được học hỏi và đam mê thử thách nên cô không cảm thấy áp lực, trái lại cô coi đây là thách thức thú vị muốn vượt qua.

"Dù có mệt vì thực sự thời gian biểu kín đặc, mình thấy đây là trải nghiệm vui và rất thú vị. Để cân bằng việc học cả 2 bên, cộng thêm các hoạt động ngoại khóa và công việc làm thêm, từ trước đến nay mình chỉ tuân theo một nguyên tắc là 'việc nào ra việc nấy'. Điều đó có nghĩa làm việc nào thì tập trung hết sức cho nó, trên lớp chú tâm để thu nạp và ghi nhớ khoảng 70-80% bài thì về nhà không cần mất thời gian ôn nữa và có thể học chương trình bên kia", Trang bày tỏ.

Trang chia sẻ nhờ biết sắp xếp cân đối việc học, cô đã duy trì thành tích xuất sắc suốt 12 năm là học sinh, từng tham gia các cuộc thi về tin học văn phòng cấp quốc gia.

Bên cạnh học tập, Thu Trang cũng dành thời gian cho các hoạt động ngoại khóa, tập thể để phát triển kỹ năng mềm. Cô từng là ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường THPT Yên Hòa (Hà Nội), thường xuyên tham gia hoạt động của các CLB lớn nhỏ trong trường, tổ chức tình nguyện.

Từ năm lớp 8 đến hết lớp 12, Thu Trang là thành viên ban đối ngoại của Tổ chức Thúc đẩy Bình đẳng giới Việt Nam (VOGE).

"Mình nhớ nhất kỷ niệm lần đầu tiên đi xin tài trợ để tổ chức hoạt động trại hè thúc đẩy bình đẳng giới cho các em học sinh cấp 2. Mình đã thành công xin được sự hỗ trợ cho cả chuỗi hoạt động. Khi đó mới lớp 9 nên mình thấy khá tự hào về bản thân. Cá nhân mình cảm nhận chương trình lần đó rất vui và ý nghĩa", Trang kể.

Thu Trang tự nhận xét bản thân là người có nỗ lực, ưa trải nghiệm và khám phá. "Tính cách mình có phần giống với con giáp của mình là tuổi Ngựa - thích đi đây đó để học hỏi, ham khám phá và cũng không ngại mạo hiểm".

Việc học là trên hết

Thu Trang chia sẻ bên cạnh học hỏi kiến thức chuyên ngành, cô còn có hứng thú với nghề mẫu ảnh và hiện làm mẫu cho các shop thời trang dành cho giới trẻ. Cô có cơ duyên đến với công việc này nhờ tham gia vào CLB mẫu ảnh khi còn theo học trường phổ thông.

"Mình may mắn gặp được nhiều anh chị giúp đỡ khi hoạt động trong CLB. Họ truyền đạt kinh nghiệm và đem đến cơ hội để mình dần trở thành một người mẫu tự do. Hồi còn học cấp 3, mỗi tuần mình chụp 3-4 buổi. Hiện tại, do lịch học dày hơn nên mình ít nhận làm mẫu".

Gia đình Trang muốn con gái dành nhiều thời gian tập trung hơn cho việc học, song cũng không cấm cản cô làm mẫu ảnh, cho phép con được trải nghiệm, học hỏi và rút ra bài học cá nhân.

Trang cho biết dù yêu thích công việc làm mẫu song cô luôn đặt việc học lên hàng đầu, bởi với cô học tập mới là sự đầu tư lâu dài, bền vững, giúp bản thân có nền tảng vững chắc để theo đuổi đam mê lớn nhất là làm việc trong lĩnh vực quan hệ quốc tế.

"Mình luôn sắp xếp thứ tự ưu tiên lần lượt là sức khỏe, học tập rồi mới đến công việc làm thêm. Trong công việc mình cũng sẽ chọn ưu tiên cho những gì liên quan đến ngành học trước tiên", cô nói.

Ước mơ của Thu Trang là được đi du lịch nhiều nơi để trải nghiệm nhiều nền văn hóa, tiếp xúc với những người mới, có thêm mối quan hệ thú vị.

"Mình mong muốn trở thành một người có chiều sâu, góc nhìn đa chiều, khách quan hơn và bớt cảm tính - một trong những điểm yếu của mình. Mình tâm đắc nhất với câu nói 'Mọi việc bạn đang làm đều đóng góp gì đó cho tương lai, vận mệnh nằm trong tay bạn'", Trang bày tỏ.