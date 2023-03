Nữ diễn viên chưa hết thời ở tuổi 61

TPO - Minh tinh gốc Malaysia vừa được vinh danh tại Oscar 2023 với giải “Nữ chính xuất sắc”. Sự nghiệp của bà thành công rực rỡ ở tuổi 60 và chưa hề có dấu hiệu ngừng nghỉ.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 vừa khép lại với chiến thắng vang dội dành cho phim độc lập Everything Everywhere All at Once. Tác phẩm giành 7 tượng vàng trên tổng 11 đề cử, trong đó có 3 giải quan trọng về diễn xuất. Đặc biệt, Dương Tử Quỳnh ghi dấu lịch sử như là diễn viên châu Á đầu tiên thắng giải Nữ chính xuất sắc, vượt mặt đối thủ nặng ký Cate Blanchett.

Thành tích này khẳng định vị thế của minh tinh Malaysia ở Hollywood, đồng thời mở ra cánh cửa hy vọng cho nhiều diễn viên gốc Á. Kết quả cũng nhận được sự đồng tình từ nhiều khán giả lẫn giới phê bình. Phần lớn đều ủng hộ việc Dương Tử Quỳnh chiến thắng, như sự công nhận cho những nỗ lực và cống hiến của bà suốt hơn 40 năm diễn xuất.

Từ “hoa hậu” đến “đả nữ”

Ít ai biết rằng suýt chút nữa thế giới đã không có một ngôi sao điện ảnh mang tên Dương Tử Quỳnh. Bởi lẽ, bà lớn lên với ước mơ theo đuổi môn múa ballet từ khi còn nhỏ. Minh tinh sinh năm 1962, trong một gia đình Hoa kiều Malaysia thuộc dạng “giàu nứt đố đổ vách”. Ông nội bà được mệnh danh “vua của ngành giao thông thập niên 1930", còn cha bà cũng là một người có vị thế trong xã hội.

Từ năm 4 tuổi, minh tinh đã được gia đình cho học ballet, sau đó tiếp tục được tập luyện vũ đạo và học nghệ thuật tại Anh khi bước sang tuổi 15. Song, chấn thương cột sống khiến bà buộc phải từ bỏ giấc mơ ballet vì sức khoẻ không cho phép “chạy đường dài”.

Năm 1983, Dương Tử Quỳnh may mắn chạm đến sự nổi tiếng khi đăng quang Hoa hậu Malaysia. Đó như “tấm vé vàng” giúp bà dễ dàng bước chân vào lĩnh vực giải trí, kiếm được bộn tiền nhờ hàng loạt hợp đồng quảng cáo. Nhưng rất nhanh sau đó, bà lại quyết định đến Hong Kong để thử sức đóng phim.

Điều bất ngờ là Dương Tử Quỳnh không chọn dòng phim tâm lý, tình cảm mà theo đuổi hình tượng “đả nữ”. Trong khoảng 10 năm đầu sự nghiệp, bà chủ yếu đóng những vai thanh tra, cảnh sát trong nhiều phim hài, hành động. Minh tinh gây ấn tượng bằng mái tóc cắt ngắn, gương mặt sắc lạnh và phong thái mạnh mẽ, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh nữ tính trên sân khấu hoa hậu. Thậm chí, bà còn mạnh dạn tự thực hiện những pha hành động gay cấn mà không cần đóng thế.

Đến nay, nhiều tác phẩm gắn với tên tuổi Dương Tử Quỳnh ở Hong Kong đều trở thành kinh điển. Khán giả khó thể quên vai thanh tra truy tìm tội phạm trong Yes, Madam! (1985) hay Police Story 3: Super Cop (1992) – đóng cùng Thành Long.

Hành trình chinh phục Hollywood

Đến năm 1997, Dương Tử Quỳnh dấn thân vào kinh đô điện ảnh Hollywood với một vai phụ, nhưng đó lại là vai diễn mà hàng loạt đồng nghiệp nữ phải thèm khát. Ở tuổi 35, bà may mắn được chọn làm “Bond girl” trong Tomorrow Never Dies – dự án thứ 18 trong loạt phim hành động nổi tiếng về điệp viên 007.

Trong phim, bà phối hợp ăn ý cùng tài tử Pierce Brosnan, mang đến làn gió mới cho series. Khán giả thích thú khi có một diễn viên gốc Á đóng phim hành động Mỹ. Đến nay, nhiều nhà phê bình vẫn thường xuyên chọn Dương Tử Quỳnh như là một trong những “Bond girl” được yêu thích nhất mọi thời đại.

Sau vai diễn trong Tomorrow Never Dies, Dương Tử Quỳnh tiếp tục xây dựng sự nghiệp vững chắc tại Hollywood với hàng loạt vai từ chính đến phụ. Bà tham gia nhiều dự án, không phân biệt thể loại phim, càng không đóng khung ở bất kỳ dạng nhân vật nào. Ngôi sao xuất hiện trong nhiều thương hiệu lớn như Avatar, Star Trek, Transformers… đến những phim tâm lý “nặng đô” như The Lady (2011) khi bà vào vai Aung San Suu Kyi - nữ chính khách nổi tiếng của Myanmar.

Một trong những màn hóa thân ấn tượng của Dương Tử Quỳnh ở Hollywood là vai Du Tú Liên trong Ngọa hổ tàng long (2000). Bà vừa lột tả được nội tâm sâu sắc của nhân vật, vừa thể hiện tốt những cảnh võ thuật, đánh đấm, không hề lép vế nữ chính Chương Tử Di. Sau đó, minh tinh xuất hiện ấn tượng với vai geisha mạnh mẽ, tự chủ trong Memoirs of a Geisha (2005). Đến năm 2018, bà tiếp tục nhận "cơn mưa" lời khen từ giới phê bình với vai người mẹ phản đối tình yêu của con trai trong Crazy Rich Asians.

Đặc biệt, Dương Tử Quỳnh chia sẻ rất thích làm việc với các đạo diễn trẻ vì thích tính sáng tạo và năng lượng tươi mới của họ. Đó là lý do bà quyết định bắt tay làm việc với 2 nhà làm phim Daniel Kwan and Daniel Scheinert trong dự án để đời Everything Everywhere All at Once.

Tượng vàng Oscar lịch sử

Trong phim, Dương Tử Quỳnh vào vai chính Evelyn Wang – một phụ nữ gốc Á sống tại Mỹ, làm chủ một tiệm giặt ủi, tình cờ biết được mình có siêu năng lực kết nối nhiều vũ trụ khác. Trong lúc cuộc sống đang rối như tơ vò, bà quyết định dẹp bỏ chuyện riêng để lên đường cứu thế giới.

Ban đầu, Dương Tử Quỳnh không phải là cái tên được các đạo diễn lựa chọn mà là Thành Long. Tuy nhiên ngôi sao Giờ cao điểm lại từ chối vì lịch trình không cho phép nên ê-kíp quyết định đổi kịch bản và gửi cho minh tinh. Với diễn xuất đa dạng và giàu cảm xúc, Dương Tử Quỳnh dễ dàng chinh phục khán giả lẫn giới phê bình. Bà đã thắng hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ cho vai diễn gồm: Saturn Awards, Quả cầu Vàng (thể loại hài – âm nhạc), Screen Actors Guild Awards (giải thưởng của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh Mỹ),…

Trên sân khấu Oscar 2023, Dương Tử Quỳnh không dành những câu đầu tiên để cảm ơn. Nhân cơ hội để đời, bà quyết định nhắn nhủ với “tất cả em trai và em gái có ngoại hình giống tôi đang xem tối nay”. Sau đó, minh tinh chỉ vào tượng vàng Oscar và nhận xét rằng: “Đây là ngọn hải đăng của khả năng lẫn hy vọng”.

Nữ diễn viên Malaysia 60 tuổi nhấn mạnh trên sân khấu: “Và hỡi các bà các cô, đừng để bất cứ ai nói với quý vị rằng quý vị đã hết thời”. Câu nói ngay lập tức được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, phần lớn ủng hộ minh tinh vì thông điệp giàu sức lan tỏa, mang tinh thần khích lệ.

Với chiến thắng vang dội tại Oscar 2023, Dương Tử Quỳnh tiếp tục khẳng định vị trí vững chắc tại Hollywood, vượt mặt nhiều tên tuổi nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ như Củng Lợi, Chương Tử Di… Trước đó, chỉ có Yoon Yuh Jung là đại diện đến từ Hàn Quốc từng lập kỷ lục khi lần đầu thắng giải Nữ phụ xuất sắc, với vai diễn trong Minari (2020).

Hiện tại, Dương Tử Quỳnh chưa có ý định nghỉ hưu dù đã bước sang tuổi 60. Giống như lời phát biểu tại lễ trao giải Oscar, bà vẫn tràn đầy sức sống và chờ đợi những dự án hấp dẫn trong tương lai.