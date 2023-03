Cuộc đua tại Oscar 2023

TPO - Tác phẩm “Everything Everywhere All at Once” – Dương Tử Quỳnh đóng chính – hiện dẫn đầu cuộc đua Oscar 2023 và được dự đoán giành giải cao nhất.

Sau những bê bối từ mùa Oscar trước, cuộc đua năm nay được đánh giá là gay cấn với sự xuất hiện của hàng loạt tên tuổi lớn như James Cameron, Steven Spielberg, Guillermo del Toro... Trong danh sách 10 tác phẩm tranh giải Phim truyện xuất sắc, Everything Everywhere All at Once được nhiều nhà phê bình dự đoán thắng giải cao nhất. Dự án đang dẫn đầu đường đua với tổng 11 đề cử, bao gồm các hạng mục quan trọng như Đạo diễn xuất sắc, Nữ chính xuất sắc, Kịch bản gốc xuất sắc…

Khả năng phim Dương Tử Quỳnh chiến thắng

Phát hành tháng 3/2022, Everything Everywhere All at Once nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình lẫn khán giả, đạt đến 95% “tươi” trên Rotten Tomatoes và 8.0/10 điểm trên IMDb. Điều khiến tác phẩm gây chú ý là kinh phí vỏn vẹn chỉ trên dưới 20 triệu USD, toàn bộ phần kỹ xảo và hiệu ứng vi tính được thực hiện bởi ê-kíp nghiệp dư gồm 9 người, kể cả 2 đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert.

Hơn nữa, phim quy tụ dàn diễn viên gốc Á bao gồm những gương mặt quen thuộc như Dương Tử Quỳnh, James Hong lẫn người mới như Stephanie Hsu. Tác phẩm cũng đưa tên tuổi diễn viên gốc Việt Quan Kế Huy trở lại, sau 20 năm lùi về hậu trường ở Hollywood. Trước đó, anh được biết đến là diễn viên nhí nổi tiếng qua vai phụ trong Indiana Jones and the Temple of Doom (1984).

Không chỉ dẫn đầu bảng đề cử, dự án từng "càn quét" 4 giải tiền Oscar quan trọng gồm PGA (giải Hiệp hội Nhà sản xuất Mỹ), DGA (giải Hiệp hội đạo diễn Mỹ), WGA (giải Hiệp hội Biên kịch Mỹ) và Critics Choice Awards (giải Hiệp hội Phê bình Phim Phát sóng Mỹ). Do đó, phần lớn các cây viết của Variety, Hollywood Reporter, New York Times…. đều đánh giá tác phẩm sẽ thắng Phim truyện xuất sắc cũng như nhiều giải khác.

Đối thủ duy nhất của Everything Everywhere All at Once chính là phim chiến tranh All Quiet on the Western Front. Tác phẩm do Edward Berger đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Erich Maria Remarque. Dự án làm lại (remake) từ bản phim năm 1930 – từng lập kỷ lục là phim chuyển thể đầu tiên thắng Oscar với 2 tượng vàng, bao gồm Phim truyện xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc.

Năm nay All Quiet on the Western Front từng thắng Quả cầu Vàng (thể loại chính kịch) và BAFTA – giải thưởng được ví như Oscar của nước Anh. Do đó, một số nhà phê bình cho rằng đây là cái tên duy nhất có thể hạ gục Everything Everywhere All at Once tại đường đua Oscar.

Steven Spielberg có thể thua cuộc

Trong danh sách 10 phim đề cử Oscar năm nay, có 2 bom tấn thắng lớn tại phòng vé, đó là: Avatar: The Way of Water (thu gần 2,3 tỷ USD) và Top Gun: Maverick (hơn 1,4 tỷ USD). Sự xuất hiện của cả hai là minh chứng cho thấy phòng vé đã hồi sức mạnh mẽ sau những ảnh hưởng từ Covid-19. Song, các dự án khó có cửa thắng giải cao nhất mà chỉ có thể giành những giải về kỹ thuật dựng phim, âm thanh, hình ảnh.

Phim chính kịch Tár và The Banshees of Inisherin cũng được chú ý khi nhận nhiều đề cử. Tuy nhiên, Tár được đánh giá là màn độc diễn của Cate Blanchett. The Banshees of Inisherin lại mang màu sắc chính trị và nhiều triết lý, vốn không phải là lựa chọn thường được Viện Hàn lâm Mỹ cân nhắc. Dựa trên ý kiến này, nhiều nhà phê bình cho rằng 2 phim chỉ có khả năng thắng giải diễn xuất hoặc kịch bản.

Còn lại các dự án Elvis, Triangle of Sadness, Women Talking đều không được đặt nhiều kỳ vọng tại hạng mục cao nhất. Nhiều khả năng tất cả trắng tay ở mùa giải Oscar năm nay.

Bên cạnh Phim truyện xuất sắc, hạng mục Đạo diễn xuất sắc cũng quan trọng và ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả giải thưởng cuối cùng. Danh sách 5 ứng viên tham gia mùa Oscar năm nay, Steven Spielberg là tên tuổi lớn và có sự nghiệp nổi trội hơn nhiều đối thủ. Trước đó ông từng 22 lần được đề cử và 3 lần thắng, bao gồm 2 tượng vàng cho hạng mục đạo diễn. Nếu năm nay được gọi tên, đạo diễn kỳ cựu (76 tuổi) lập kỷ lục là người lớn tuổi nhất thắng Đạo diễn xuất sắc, vượt mặt Clint Eastwood (71 tuổi).

Tuy nhiên, nhà làm phim sinh năm 1946 không được đánh giá là đối thủ mạnh tại mùa giải năm nay vì The Fabelmans vốn là dự án mang tính cá nhân nhiều hơn. Khi ra rạp, phim cũng không được khán giả đón nhận nồng nhiệt, chỉ đạt doanh thu 38 triệu USD so với kinh phí 40 triệu USD.

Chính vì vậy, phần lớn các chuyên gia đều thống nhất hai đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert sẽ đánh bại Steven Spielberg tại mùa giải năm nay. Đó ít nhiều là cộng hưởng từ những hiệu ứng tốt của Everything Everywhere All at Once. Khả năng phim sẽ giành giải Phim truyện xuất sắc lẫn Đạo diễn xuất sắc.

Tuy nhiên, không có gì là chắc chắn và kết quả hoàn toàn có thể thay đổi ở phút chót. Hiện phần lớn khán giả vẫn đang rất chờ đợi Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sẽ diễn ra vào sáng 13/3 (giờ Hà Nội) ở Los Angeles, Mỹ.