Nữ ca sĩ thách thức dư luận

TPO - Ariana Grande bị khán giả chỉ trích đang đóng vai nạn nhân sau khi chen chân, phá vỡ cuộc hôn nhân giữa Ethan Slater và ca sĩ Lilly Jay.

Theo Page Six, Ariana Grande bị chỉ trích giật chồng, phá hoại gia đình người khác nhưng lại đổ lỗi cho dư luận sau khi phát hành đĩa đơn Yes, And? (tạm dịch: Ừ đó, thì sao?).

Trong bài hát, Grande đề cập phản ứng dữ dội của khán giả sau khi chen chân vào hôn nhân giữa Ethan Slater và ca sĩ Lilly Jay. Nữ ca sĩ cho rằng khán giả nên kiếm tiền, giải quyết chuyện bản thân trước khi chen vào chuyện của cô.

"Ừ đó, thì sao? Cứ nói những gì mà các bạn muốn, tin những gì bạn muốn tin", "Sao không lo làm việc của mình đi, cứ quan tâm đến chuyện tôi làm tình với ai vậy?", "Tôi không thèm quan tâm bạn nghĩ gì đâu"... là lời bài hát trong Yes, And?

Sau khi Ariana Grande phát hành sản phẩm mới, khán giả chia sẻ bài hát lên mạng xã hội, cho rằng cô đang đóng vai nạn nhân dù giật chồng người khác. Page Six đưa tin cô hẹn hò Slater trước khi nam diễn viên ly hôn Lilly Jay.

"Người phụ nữ này thật khó chịu. Tại sao cô ấy yêu đàn ông có gia đình rồi lại đóng vai nạn nhân?", "Hãy dành thời gian tận hưởng mối quan hệ đó đi thay vì đáp trả và nói rằng không quan tâm chúng tôi nói gì"... là một số bình luận của khán giả.

Số khác cho rằng nữ ca sĩ nên nghĩ đến tương lai, khi người đàn ông sẵn sàng bỏ vợ không chắc ở với cô mãi mãi.

"Đừng quên những gì mình đã làm. Không ai quan tâm cô làm tình với ai, người khác chỉ phẫn nộ khi cô hủy hoại hôn nhân người khác", "Thời buổi này còn có người hủy hoại gia đình người khác rồi lại đổ lỗi cho khán giả sao?", là bình luận khác.

Ngôi sao nhạc kịch đệ đơn ly hôn ca sĩ Lilly Jay vào tháng 7/2023. Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin giọng ca Thank U, Next và Slater hẹn hò sau khi gặp gỡ trên trường quay bộ phim Wicked ở London, Anh vào đầu năm 2023.

Ariana Grande hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 10/2023. Việc thời điểm ly hôn gần nhau, hình ảnh chụp chung thân mật trước khi chia tay khiến Grande và Slater vướng tin ngoại tình.

Sau khi ly hôn, Lilly Jay nói với Page Six: "Câu chuyện mọi người đang bàn tán là có thật. Cô ấy khiến gia đình tôi bị tổn hại. Tôi đang tập trung vào việc nuôi con".

Trong bài đăng tổng kết cuối năm 2023, Ariana Grande cho biết cô đang hạnh phúc. Cô được những người yêu thương bảo vệ giữa lúc bị khán giả chỉ trích. Ariana Grande và Ethan Slater sau đó công khai mối quan hệ. Page Six đưa tin Slater thường xuyên đến ở nhà Grande. Nữ ca sĩ cũng giới thiệu bạn trai với bạn bè và gia đình.