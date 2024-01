Giám đốc Nhạc viện: 'Đang xác minh vụ Lưu Thiên Hương nói bị giảng viên ném điện thoại vào người'

TPO - Lưu Thiên Hương cho biết cô bị giảng viên M.H ném điện thoại vào người. Ông Hoàng Ngọc Long - Giám đốc Nhạc viện TPHCM - cho biết tiếp nhận vụ việc, chờ thông tin từ các khoa và đưa ra hướng giải quyết.

Ngày 12/1, Lưu Thiên Hương xác nhận với Tiền Phong cô bị giảng viên công tác tại Nhạc viện TPHCM ném điện thoại vào người.

"Tôi buồn khi đăng clip này vì biết điều đó ảnh hưởng đến môi trường đạo tạo âm nhạc chính quy. Sự việc vi phạm đạo đức nghiêm trọng trong giới giáo dục xảy ra tại Nhạc viện TPHCM", cô chia sẻ kèm video.

Nhạc sĩ cho biết cô quyết định ngừng giảng dạy sau khi đối mặt hành vi bạo lực học đường tại một trong những ngôi trường chính quy đào tạo nghệ sĩ. Lưu Thiên Hương thông tin người ném điện thoại trong clip cô đăng trên trang cá nhân là giảng viên, thạc sĩ, NSƯT M.H.

Lưu Thiên Hương: 'Tôi sốc và xin nghỉ việc'

Chia sẻ với Tiền Phong, Lưu Thiên Hương nói sự việc diễn ra trong kỳ thi cuối kỳ 1 của Khoa âm nhạc công nghệ Jazz Pop Rock. Nữ nhạc sĩ nói cô bị tác động vật lý sau khi góp ý, tranh cãi về vấn đề chuyên môn với giảng viên, thạc sĩ, NSƯT M.H.

Lưu Thiên Hương chia sẻ sự việc xảy ra khi giảng viên M.H cho rằng sinh viên dùng laptop xử lý âm thanh, hát beat đã "master".

"Do giải thích chị H không hiểu nên tôi yêu cầu bộ phận kỹ thuật kiểm tra, giải thích chuyên môn nhưng chị không đồng ý. Do thấy có những câu nói xúc phạm, sai căn cứ nên tôi dùng điện thoại quay bảo vệ bản thân. Chị H. có hành vi ném điện thoại vào người tôi, may mắn tôi tránh được", Lưu Thiên Hương nói.

Nhạc sĩ cho biết sự việc diễn ra ngay tại phòng thi. Các giảng viên mời sinh viên ra ngoài để tránh ảnh hưởng. "Sau khi bị ném điện thoại, tôi có nói lại vài lời và bỏ ra ngoài. Tôi không thể chấp nhận hành động này trong môi trường giáo dục, dù chưa biết ai đúng, ai sai. Tôi thực sự bị sốc", cô chia sẻ.

Lưu Thiên Hương cho biết cô trình báo bằng thư điện tử lên ban giám đốc nhưng không nhận được phản hồi. Nữ nhạc sĩ cân nhắc và quyết định công khai vụ việc trên mạng xã hội.

"Sau khi tôi công khai, anh Long (Giám đốc Nhạc viện TPHCM - PV) có gọi điện cho tôi. Tôi giải thích rõ do không nhận được phản hồi và công khai. Đến nay, tôi chưa nhận được thông tin rõ ràng về hướng giải quyết", nữ nhạc sĩ nói thêm.

Lưu Thiên Hương cho biết giảng viên tại Nhạc viện TPHCM có trao đổi sau vụ việc: "Nhiều người gặp trường hợp bị to tiếng, thậm chí văng tục từ giảng viên M.H. Tôi biết có nhiều người phải rời Nhạc viện, nhưng không tiện nhắc tên".

Chị gái Lưu Hương Giang nói cô thấy sốc, tổn thương khi môi trường đào tạo nghệ sĩ chính quy xuất hiện hành vi bạo lực. Nữ nhạc sĩ cũng cho biết cô không nhận được lời xin lỗi hay cuộc gọi trao đổi nào từ giảng viên M.H sau vụ việc.

Chia sẻ với Tiền Phong, Lưu Thiên Hương nói cô chỉ muốn ban giám đốc Nhạc viện TPHCM làm rõ, xử lý hành vi bạo lực trong môi trường giáo dục. "Là công dân Việt Nam, không ai muốn để con em mình đến học tại nơi có hành vi bạo lực như vậy. Tôi được mời về để giảng dạy. Dù gắn bó 5 năm với Nhạc viện TPHCM, tôi vẫn quyết định xin nghỉ vì khó chấp nhận hành vi này", Lưu Thiên Hương nói.

Giám đốc Nhạc viện TPHCM: "Đã nhận thông tin, chờ báo cáo của khoa'

Trao đổi với Tiền Phong chiều 12/1, ông Hoàng Ngọc Long, giám đốc Nhạc viện TPHCM, cho biết ban giám đốc tiếp nhận thông tin Lưu Thiên Hương lên tiếng bị giảng viên ném điện thoại vào người.

Khi được hỏi thông tin không phản hồi Lưu Thiên Hương, ông Hoàng Ngọc Long nói Nhạc viện phải tổ chức cuộc họp trước khi đưa ra hướng xử lý.

"Đang trong kỳ thi cuối kỳ 1, các khoa đang bận tổ chức công tác thi cho sinh viên. Tôi phải tìm hiểu với khoa, giảng viên mới có hướng giải quyết. Nếu có sự việc, chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy chế của Nhạc viện", ông Long nói.

Khi được hỏi đã liên hệ giảng viên M.H để xác minh thông tin chưa, Giám đốc Nhạc viện TPHCM cho biết quá trình xác minh diễn ra theo quy trình. Các khoa sẽ làm việc với Lưu Thiên Hương, giảng viên được nhắc tới trong bài đăng của Lưu Thiên Hương, sau đó trình lên ban giám đốc.

"Ban chủ nhiệm và trưởng khoa sẽ làm việc trước. Tôi chỉ làm việc trực tiếp với các khoa", ông Long nói thêm.

Ông Long cho biết sự việc nhạy cảm, chưa thể nói thêm gì khi bài đăng của Lưu Thiên Hương liên quan đến vấn đề tác động vật lý trong môi trường giáo dục. "Bản thân tôi không thể tự giải quyết. Quyết định nào cũng phải thông qua hội đồng và ban giám hiệu. Do đang là cuối tuần, chậm nhất tuần sau sẽ giải quyết", ông Long nói thêm.

Trước khi tố bị một giảng viên ném điện thoại vào người, Lưu Thiên Hương liên tục đăng bài viết bàn về chuyên môn của giảng viên thanh nhạc. "Thật nguy hiểm khi thời nay vẫn có giảng viên thanh nhạc, thậm chí nhạc nhẹ không hiểu master là gì và cấm học sinh thi hát beat đã master".

Nữ nhạc sĩ cũng đăng bài phân tích chuyên sâu về vấn đề nhạc master trên trang cá nhân. "Khoa âm nhạc công nghệ Jazz Pop Rock không thể có giảng viên không hiểu về công nghệ như vậy được", cô chia sẻ.