Nữ bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối 'thoát án tử' nhờ điều kỳ diệu

Phát hiện bệnh mạn tính ở tuổi 37 và đã sống chung với bệnh tật suốt 20 năm, cô Diệu Anh chưa có một ngày nào được ngủ một giấc trọn vẹn. Mỗi năm trôi qua, đối với mọi người là một năm mới với nhiều niềm vui, nhưng đối với cô, nó lại là một năm nữa phải gánh chịu những đau đớn do bệnh tật. May mắn thay, giờ đây người phụ nữ ấy đã có thể đứng lên và dần tìm thấy hy vọng sống.

Phát hiện bệnh trong thời kỳ đỉnh cao cuộc sống

Cô Huỳnh Diệu Anh (55 tuổi, tổ 3, ấp An Tân, huyện Hớn Quản, xã An Phú, tỉnh Bình Phước), từng là một người phụ nữ khỏe mạnh và tháo vát trong gia đình. Nhưng không may, cô phát hiện mình mắc hàng loạt bệnh tật mãn tính ở tuổi 37. Đó đều là những bệnh vô cùng hiểm nghèo như tiểu đường, giãn động mạch chủ của tim, hở van tim trái – phải, xuất huyết bao tử, xơ 1 bên lá phổi (đã từng phẫu thuật), nội soi 11 lần, bị viêm gan thời kỳ cuối và đặc biệt là căn bệnh thận giai đoạn cuối.

“Bệnh tật khiến tôi luôn trong tình trạng mệt mỏi, mất ăn mất ngủ, khó thở và đau đớn. Tôi không thể tự di chuyển mà luôn cần có người hỗ trợ hoặc ngồi xe lăn. Thời gian lâu dần khiến tôi ngày càng nghĩ ngợi tiêu cực nhiều hơn, thậm chí đã có những khoảng thời gian tôi đã phải trăn trối với gia đình.”

Hơn 15 năm chạy chữa, Cô Diệu Anh đã đi chữa bệnh khắp mọi nơi nhưng đều không hết hoàn toàn do bản chất kháng thể yếu, chữa được bệnh này lại phát sinh thêm bệnh khác. Việc chữa trị nhiều nơi, tìm đến nhiều liệu pháp từ phẫu thuật đến uống thuốc nhiều năm khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi, tốn kém cả về thời gian lẫn tiền bạc mà kết quả lại không như mong đợi.

Thắp lại niềm tin hy vọng sống

Tưởng chừng tuyệt vọng trước ngưỡng cửa tử thì bất ngờ tia sáng hy vọng đã mở ra khi tình cờ cô Diệu Anh biết đến bệnh viện European Wellness trên tivi. Qua tìm hiểu, cô biết được đây là bệnh viện chuyển giao công nghệ y học tái sinh từ châu Âu về Việt Nam, có thể điều trị được các căn bệnh mãn tính nguy hiểm cũng như tái tạo lại sức khỏe. Khi được chính các bác sĩ hàng đầu chẩn đoán chính xác đến từng vấn đề đang mắc phải ở từng cơ quan, đến lúc này cô Diệu Anh mới hoàn toàn tin tưởng và gạt bỏ mọi khúc mắc để điều trị tại European Wellness.

Trước khi thực hiện điều trị, cô Diệu Anh cũng đã được trải nghiệm 4 bước DDRR cá nhân hóa theo thể trạng sức khỏe bao gồm: tầm soát đa chiều, thanh lọc thải lọc và sửa chữa chuyên sâu. Các bác sĩ European Wellness đã đưa ra chẩn đoán và tiến hành họp hội đồng chuyên môn để xây dựng nên một phác đồ toàn diện và tối ưu nhất dành riêng cho trường hợp rất đặc biệt của cô.

Nhờ vào công nghệ y học tái sinh, chỉ sau 3 tuần thực hiện liệu trình, cô Diệu Anh đã vô cùng bất ngờ vì cơ thể có nhiều thay đổi tích cực. Cô đứng lên đi lại nhẹ nhàng và hoạt động, sinh hoạt như người bình thường.

Cô như vỡ òa trong cảm xúc vì sự thay đổi này: “Giờ đây tôi đã có thể ăn ngon, ngủ ngon, không những có thể tự chăm sóc cho gia đình mà còn có thể lo cho chồng và con. Năm nay tôi đã có thể đón một cái Tết đoàn viên, khỏe mạnh và tràn đầy niềm hạnh phúc bên những người thân yêu. Tôi rất vui và thật sự cảm ơn European Wellness rất nhiều.”

Những dòng nước mắt đầy nghẹn ngào và cảm xúc lăn dài trên đôi má người phụ nữ đã thành công vượt qua được cửa tử. Một sự hồi sinh ngoạn mục từ cõi chết, cho cô một cuộc sống mới và nhiều niềm vui.

GS. TS Yuri Nalapko - Cố vấn chuyên môn tại European Wellness chia sẻ sau khi điều trị thành công cho trường hợp bệnh của cô Diệu Anh: “Công nghệ y sinh với trọng tâm là liệu pháp tế bào chính là niềm tự hào khi tối ưu hóa cơ chế điều trị trúng đích, phục hồi bất kỳ tế bào tổn thương của cơ thể một cách toàn diện. Đây sẽ là tiềm năng cho nhiều bệnh lý mạn tính. Đó là điều kỳ diệu của cơ thể mà hiện nay các phương pháp chữa trị truyền thống vẫn chưa thực hiện được.”

Với cơ sở vật chất hiện đại và phòng khám sang trọng, đầy đủ tiện nghi, EWH đặt trọng tâm tạo cho khách hàng cảm giác thoải mái và riêng tư như đang nghỉ dưỡng. Đội ngũ bác sĩ chuyên môn với hơn 20 năm kinh nghiệm sẽ mang đến hướng tiếp cận được cá nhân hóa cho mỗi khách hàng, giúp cải thiện các vấn đề sức khỏe, đẩy lùi lão hóa, lấy lại thanh xuân, chủ động kiểm soát bệnh tật lâu dài và tái tạo toàn bộ chất lượng cuộc sống.

Câu chuyện của cô Diệu Anh là một minh chứng cho tiềm năng và sự kỳ diệu của y học tái sinh. Qua câu chuyện, cô trở thành nguồn truyền cảm hứng cho hàng trăm ngàn người đã và đang chống chọi với bệnh mạn tính tại khắp mọi nơi trên thế giới.

Hãy cùng European Wellness viết nên nhiều câu chuyện ý nghĩa nhờ vào thành tựu của y học tái sinh, để biến những điều không thể thành có thể!

