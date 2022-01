NSND Lan Hương hai lần choáng váng vì 'con dâu' say rượu nổi loạn

TPO - Tuy hai lần đều đóng vai bà mẹ chồng khó tính, khó chiều nhưng NSND Lan Hương vẫn phải choáng váng khi chứng kiến các nàng dâu trong phim nổi loạn.

Năm 2017, NSND Lan Hương được nhiều khán giả truyền hình ưu ái gọi là "mẹ chồng quốc dân" sau vai bà Phương trong "Sống chung với mẹ chồng". Trong phim, NSND Lan Hương đảm nhận vai mẹ chồng khó tính, tai quái, thường xuyên hạch sách, nạt nộ con dâu. Tuy nhiên, bà Phương lại phải "câm nín" khi gặp nàng dâu "quý" là Diệp (Trang Cherry).

Bà Phương ghê gớm nhưng cô con dâu cũng không vừa, Diệp lười biếng, ăn chơi sa đọa và hỗn hào với gia đình chồng. Trong một lần say rượu, Diệp về nhà bị mẹ chồng mắng. Không tỏ ra hối lỗi, Diệp còn cãi lại, yêu cầu mẹ chồng không can thiệp vào cuộc sống riêng. Bà Phương dù tức giận nhưng không thể làm gì.

Mới đây, trong bộ phim "Thương ngày nắng về", NSND Lan Hương tiếp tục đảm nhiệm hình tượng mẹ chồng tác oai, tác quái. Bà Hiền (NSND Lan Hương) thích ăn diện, tụ tập bạn bè nên bỏ bê nhà cửa. Vì tính sĩ diện, lại quá cưng chiều con trai, bà luôn giữ định kiến với cô con dâu "ăn cơm trước kẻng" là Vân Khánh (Lan Phương).

Khánh càng nhẫn nhịn, chiều theo mọi yêu cầu của mẹ thì bà Hiền càng được đà lấn tới. Bà vòi tiền con dâu, không chịu trông cháu nội và tỏ thái độ coi thường thông gia.

Trong tập 13, Vân Khánh không còn nhịn nhục mà quyết định xả hết những ấm ức dồn nén suốt bao năm làm dâu. "Mượn rượu tỏ lòng", Vân Khánh khiến bà mẹ chồng khó tính cũng phải tái mặt. Trong men say, cô to tiếng với bà Hiền, trách mẹ chồng đã vô trách nhiệm lại thích kể công, kể khổ. Bà Hiền mắng con dâu rượu chè bê tha, Vân Khánh lại đáp: "Con giống mẹ đủ mọi nết vì con là con dâu của mẹ". Nói xong, cô "phun" thẳng vào người mẹ chồng khiến bà Hiền chỉ có nước than trời.

Cảnh quay giữa NSND Lan Hương và Lan Phương nhận được rất nhiều lời khen ngợi vì diễn xuất tự nhiên của hai diễn viên. Đồng thời, khán giả cũng hả hê khi một người cam chịu như Vân Khánh cuối cùng cũng biết phản ứng lại sau những lần bị mẹ chồng bắt nạt.

Sau khi tập phim công chiếu, diễn viên Lan Phương cho biết đây là lần đầu tiên cô "say" đến thế. Lan Phương chịu cái rét run cầm cập để diễn cảnh say rượu mắng mẹ chồng.