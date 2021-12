Diễn viên Anh Tuấn bị thương, tạm dừng quay 'Phố trong làng'

TPO - Vào vai trưởng công an xã ở bộ phim "Phố trong làng", diễn viên Anh Tuấn phải thực hiện rất nhiều cảnh hành động. Đại diện của nam diễn viên xác nhận với Tiền Phong, Anh Tuấn gặp phải chấn thương khá nặng và phải tạm dừng lịch quay.

Thời gian qua, thông tin nam diễn viên Anh Tuấn gặp chấn thương trong quá trình ghi hình bộ phim "Phố trong làng" khiến nhiều khán giả không khỏi lo lắng. Chia sẻ với Tiền Phong, đại diện của Anh Tuấn xác nhận anh bị rạn xương và bong gân sau khi thực hiện một cảnh rượt đuổi nghi phạm.

Theo chỉ định của bác sĩ, nam diễn viên phải nghỉ ngơi khoảng hai tuần mới có thể bình phục. Chính vì vậy, Anh Tuấn chưa thể tiếp tục quay trở lại ghi hình những tập tiếp theo của bộ phim.

Sau khi nam chính của "Phố trong làng" gặp chấn thương, đoàn phim đã lên kế hoạch thay đổi lịch quay và điều chỉnh quay một số phân đoạn của các diễn viên khác trước.

Trong phim, không ít lần nam diễn viên sinh năm 1990 phải thực hiện những cảnh hành động như rượt đuổi, trèo tường,... hoặc cảnh xô xát, va đập. Anh Tuấn chia sẻ anh quên ăn, quên ngủ, thậm chí có đôi lần kiệt sức trong quá trình ghi hình cho bộ phim.

"Phố trong làng" là bộ phim đầu tiên Phạm Anh Tuấn vào vai một chiến sĩ công an chính quy. Sau đợt tập huấn, Nam nhận nhiệm vụ về xã Tân Xuân để nhận chức trưởng công an xã. Ở một địa bàn phức tạp, chiến sĩ công an trẻ như Nam gặp phải giải quyết nhiều rắc rối: từ chuyện cãi vã của một đôi vợ chồng, chuyện lục đục nội bộ của dòng tộc… đến những bí mật của thế lực "đen" ở xã.