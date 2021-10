Nóng: TPHCM thay đổi tiêu chí 'chia đôi lớp' khi cho học sinh đến trường

TPO - Bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học của TPHCM có 10 tiêu chí với hai mức đánh giá đạt và không đạt. Trường học có 6 tiêu chí đạt trở lên mới được hoạt động.

Bộ tiêu chí này do Sở GD&ĐT tham mưu đề xuất và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM ban hành vào hôm nay 20/10. Theo đó, TPHCM có 3 Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở giáo dục. Trong đó, một bộ tiêu chí dành cho cơ sở giáo dục mầm non; một bộ dành cho cơ sở giáo dục phổ thông và một bộ dành cho trung tâm ngoại ngữ, tin học; cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn TPHCM.

Mỗi Bộ tiêu chí gồm 10 thành phần. Ở mỗi tiêu chí, các trường được chấm điểm đạt hoặc không đạt. Trường học có 6 tiêu chí đạt trở lên mới được hoạt động.

Một số điểm chung xuất hiện ở các Bộ tiêu chí đó là 100% giáo viên, cán bộ, nhân viên làm việc trực tiếp tại cơ sở giáo dục phải có mã QR xanh; Số lượng giáo viên, học sinh… trong mỗi lớp theo số lượng quy định của ngành y tế và Sở GD&ĐT; Khoảng cách học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong phòng học, phòng thi, phòng làm việc từ 1m trở lên và khoảng cách học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên ngoài phòng học, phòng thi, phòng làm việc từ 2m trở lên.

Ngoài ra còn có các tiêu chí khác gồm: thường xuyên rửa tay với xà phòng, khử khuẩn bàn ghế; đeo khẩu trang khi làm việc; được kiểm tra nhiệt độ, khai báo y tế khi vào trường; phòng học, phòng cách ly đúng quy định; có tổ An toàn COVID-19; tổ chức hoạt động bán trú, căn tin; tổ chức hoạt động nội trú.

Tùy theo mức độ an toàn mà trường học được hoạt động hay không, hoặc phải có biện pháp khắc phục theo đánh giá sau:

Đạt 8-10 tiêu chí: Mức độ an toàn cao (cơ sở giáo dục được tổ chức dạy học).

Đạt 6-7 tiêu chí: Mức độ an toàn (cơ sở giáo dục được tổ chức hoạt động dạy học, trong vòng 48 giờ phải khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt để đạt ít nhất 8 tiêu chí thành phần),

Đạt dưới 6 tiêu chí thành phần: Chưa đảm bảo an toàn (cơ sở giáo dục chưa được tổ chức hoạt động giáo dục, phải khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt để đạt ít nhất 6 tiêu chí thành phần mới được tổ chức dạy học).

Các trường sẽ dựa vào bộ tiêu chí này để đánh giá xem có đủ điều kiện mở cửa không. Quyết định này sẽ thay thế quyết định số 1371 ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, khi dự thảo đưa ra yêu cầu số lớp và số học sinh tối đa trong mỗi lớp phải dưới 50% so với tiêu chuẩn hiện hành, lãnh đạo nhiều trường học ở TP HCM đã nhận định, điều này khó khả thi, do các trường sẽ phải tách lớp, chia ca, gây cồng kềnh trong quá trình vận hành. Mặt khác, các trường sẽ đối diện nhiều thách thức như thiếu phòng để học, thiếu giáo viên để dạy và thiếu cả tiền để chi trả số tiết dạy trội lên.