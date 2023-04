Nỗ lực sống của nữ họa sĩ chuyển giới ở Hà Nội

Những nỗ lực quyết liệt trong hành trình sống với đam mê sáng tạo nghệ thuật của Hà Minh ẩn sau các sáng tác và nghiên cứu trong triển lãm tranh cá nhân đầu tiên của cô mang tiêu đề “Ouroboros’’ diễn ra tại phòng tranh Work Room Four ở Hà Nội.

Là họa sĩ tự học, khởi đầu là việc trải qua lớp học vẽ cơ bản vào năm cuối cấp học THPT, tiếp đó là khóa học ngắn về minh họa thời trang ở năm 2011, và rồi, được nhận học bổng của Học viện Thiết kế & Thời trang London ở Hà Nội, Hà Minh đã nỗ lực mài giũa năng khiếu của mình thông qua những nghiên cứu hội họa.

Tại đây, vào năm 2012, cô đã gặp Claire Driscoll - người sáng lập Work Room Four, qua đó có cơ hội được thực tập ở studio và hỗ trợ chuẩn bị tham gia Triển lãm Đa dạng lần thứ nhất, cho phép Hà Minh lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với giới nghệ thuật. Cho đến năm 2018, cô đã tham dự Triển lãm Đa dạng lần thứ 5 với tư cách một họa sĩ có tác phẩm trưng bày.

Từ năm 2018, Hà Minh đã tham gia nhiều kỳ triển lãm nghệ thuật Art For You và triển lãm nhóm ở Work Room Four. Tiếp đó, các tác phẩm của cô được trưng bày trong các triển lãm Hanoi Art Connecting 5 tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom, Hà Nội (2022), Artistic Anatomy - Vinschool Central Park, ĐH Văn Lang Sài Gòn, ĐH Kiến trúc Hà Nội (2023) cùng một số triển lãm khác tại TP.Hồ Chí Minh, TP.Đà Nẵng, TP.Nha Trang…Và hiện giờ, là triển lãm cá nhân đầu tiên của Hà Minh với tiêu đề ''Ouroboros’’ diễn ra ở Work Room Four (31/67 Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ - Hà Nội) từ ngày 7 - 25.4.2023.