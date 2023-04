Những vụ tai nạn máy bay thảm khốc trong lịch sử thế giới do sai sót ngớ ngẩn của phi công

icon Hết nhiên liệu

icon Va chạm vào nhau

icon Do gió quá lớn

Câu trả lời đúng là đáp án B: Đây vẫn là tai nạn đẫm máu nhất trong lịch sử hàng không, khiến 583 người thiệt mạng. Hai chiếc máy bay phản lực va vào nhau do lỗi trong quá trình liên lạc. Vào tháng 3/1977, hai chiếc Boeing 747 của hàng KLM và Pan Am đã đâm sầm vào nhau tại sân bay Tenerife (Tây Ban Nha). Nguyên nhân là do tổ lái KLM và Kiểm soát Không lưu hiểu lầm nhau, khiến chiếc phi cơ Pan Am vẫn ở trên đường băng lúc chiếc KLM chuẩn bị cất cánh. Đã thế sương mù dày đặc khiến cả hai máy bay không nhìn thấy nhau. Tất cả 248 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên chiếc KLM tử nạn. Trên chiếc Pan Am, 326 hành khách và 9 thành viên tổ lái thiệt mạng. Chiếc Pan Am có 54 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn sống sốt, gồm có cơ trưởng.