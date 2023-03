Quốc gia nào 6 năm liên tiếp ở vị trí hạnh phúc nhất thế giới?

icon Giờ ra chơi dài nhất thế giới

icon Không có các kỳ thi

icon Ngồi lên ghế sofa hoặc nằm lên thảm trong tiết học

icon Học sinh có thể mặc pyjamas (đồ ngủ) tới lớp

icon Tất cả các đáp án trên

Câu trả lời đúng là đáp án E: Cứ sau 45 phút học tập, học sinh Phần Lan được nghỉ 15 phút. Một trong những hướng đi mới của hệ thống giáo dục Phần Lan là giảng dạy dựa trên sự kiện, hiện tượng. Thay vì cơ cấu thành từng bài giảng, giáo viên cho phép học sinh dùng 6 tuần để nghiên cứu về một chủ đề từ nhiều góc độ. Chẳng hạn, chủ đề về dân nhập cư có thể được khám phá từ địa lý (họ đến từ đâu), lịch sử (điều gì đã xảy ra trước đó) và văn hóa (những truyền thống của họ). Học sinh tự đặt ra câu hỏi và tự tìm câu trả lời. Các giáo viên ở Phần Lan cho biết: "Mỗi người nên lựa chọn giữa chuẩn bị cho cuộc sống hoặc chuẩn bị cho các kỳ thi. Chúng tôi chọn cái đầu tiên". Đó là lý do chỉ có một bài kiểm tra tiêu chuẩn bắt buộc dành cho học sinh 16 tuổi khi tốt nghiệp trường trung học cơ sở. Ngoài ra, học sinh hầu như không phải chịu áp lực thi cử. Học sinh nên nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình thay vì làm bài tập. Do đó, bài tập về nhà của học sinh Phần Lan chiếm rất ít thời gian và thường rất thú vị. Chẳng hạn, đối với bài học lịch sử, học sinh có thể được yêu cầu hỏi ông bà xem cuộc sống những năm 1950 khác gì so với ngày nay. Học sinh không bị buộc phải ngồi ngay ngắn tại bàn học. Trong giờ, các em thoải mái thư giãn ở vị trí yêu thích. Nếu trời ấm, các bài học có thể diễn ra trên bãi cỏ gần trường. Các trường học không quy định đồng phục, học sinh có thể mặc tùy ý. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy các em đi tất trong lớp, không cần giày.