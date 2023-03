Những thực phẩm ‘tàn phá’ tuổi thọ, khiến bạn lão hóa nhanh khủng khiếp

TPO - Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chế độ ăn uống cũng có thể thúc đẩy quá trình lão hóa. Một số loại thực phẩm ăn nhiều không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm tăng quá trình lão hóa.

Đồ ngọt

Các loại đồ ngọt có thể khiến mọi người cảm thấy vui vẻ nhưng nó cũng sẽ làm tăng tốc độ lão hóa. Lượng đường quá mức sẽ lấy collagen trong cơ thể, khiến độ đàn hồi của da trở nên kém hơn, thậm chí là sớm xuất hiện nếp nhăn và tàn nhang.

Các loại đường tinh chế như đường trắng hoặc các món có lượng đường cao như món tráng miệng, mứt, kem… nên ăn càng ít càng tốt. Theo các nghiên cứu, lượng đường tăng cao có thể làm tăng sản xuất các sản phẩm glycat hóa bền vững (AGEs), có ảnh hưởng đến việc tăng quá trình lão hóa.

Đặc biệt, nước ngọt như soda có thể gây lão hóa sớm do hàm lượng caffein của nó. Quá trình lão hóa càng nhanh chóng nếu người uống soda không tiêu thụ đủ nước để bổ sung chất lỏng bị thay thế bởi soda.

Rượu

Uống rượu là một trong những thói quen làm hại gan của bạn, từ đó kéo theo những tác hại đến làn da. Hơn nữa, uống rượu còn khiến bạn không ngủ ngon vì những cơn đau đầu. Chất lượng giấc ngủ kém có liên quan đến nếp nhăn, độ sạm và đàn hồi của da.

Thực phẩm quá mặn

Khi ăn nhiều muối, cơ thể có nhiều ion natri, da mặt dễ bị mất nước và lão hóa, dẫn đến tăng nếp nhăn, thậm chí xuất hiện tàn nhang và hiện tượng sạm da mặt. Lượng muối đi vào cơ thể quá nhiều sẽ khiến bạn trở nên xấu xí.

Ngoài việc tiêu thụ muối trong các bữa ăn hàng ngày, bạn có thể hấp thụ qua natri trong thực phẩm đóng gói sẵn như đồ ăn nhẹ, dưa chua, mỳ… Mặc dù bạn cảm thấy nó vừa ăn, không mặn nhưng thực chất vẫn có một lượng muối nhất định. Vì vậy, bạn có thể kiểm tra lượng natri ghi trên bao bì sản phẩm để cân nhắc xem có nên ăn chúng hay không.

Thực phẩm nhiều dầu

Ăn quá nhiều thực phẩm chiên rán, nhiều dầu mỡ rất dễ khiến da mọc mụn. Chế độ ăn nhiều thực phẩm chứa dầu mỡ sẽ gây béo phì, cũng là nguyên nhân quan trọng gây rụng tóc.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, có hai nguyên nhân chính gây ra lão hóa sớm xuất hiện trên da là do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời không được bảo vệ và các sản phẩm glycat hóa bền vững (AGEs).

Những sản phẩm này hình thành do đường kết hợp với chất béo hoặc protein, dễ tìm thấy ở các thực phẩm đã qua chế biến như khoai tây chiên. Vì vậy, nếu muốn làm chậm quá trình lão hóa, bạn nên hạn chế ăn khoai tây chiên.

Các loại thịt chế biến sẵn

Các sản phẩm thịt chế biến sẵn thường chứa hàm lượng muối cao hơn thịt tươi sống thông thường. Ăn quá nhiều thịt chế biến sẵn sẽ làm tăng tốc độ lão hóa của cơ thể. Do đó, bạn nên hạn chế ăn loại thịt này và nên ăn thịt chế biến kết hợp với lượng rau thích hợp.

Hút thuốc lá

Nicotine trong thuốc lá có tác dụng phá hủy collagen của da, các mạch máu vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng đến các tế bào da.

Trong một nghiên cứu ở Hoa Kỳ, họ so sánh giữa cặp song sinh hút thuốc và không hút thuốc cho thấy, nhóm hút thuốc trông già hơn 57% so với nhóm không hút thuốc. Nhóm hút thuốc trong một khoảng thời gian dài già hơn 63% so với nhóm hút thuốc trong một khoảng thời gian ngắn.

Nước soda

Các loại nước soda thường được bổ sung xi-rô ngô hàm lượng cao fructose. Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Princeton, hàm lượng cao fructose cũng có khả năng gây tăng cân nhiều như dùng đường thông thường.

Đồ cay

Đồ cay dễ làm cho da bị chứng rosacea (chứng đỏ mặt), song nó cũng gây hại trong thời kì mãn kinh. Các bác sĩ khuyến cáo do một số loại thực phẩm cay làm giãn nở mạch máu, phụ nữ mãn kinh có thể thấy da mình trở nên lốm đốm và ít tươi trẻ trong thời kì này. Đừng lo về việc ăn món cà ri cay khoái khẩu, song nếu ăn quá thường xuyên bạn có thể nổi tĩnh mạch, bị sưng húp, và/hoặc bị đỏ da vĩnh viễn. Hãy ăn đồ không cay khi có thể.