Những thời điểm ‘nhạy cảm’ khi uống nước cam, có thể tự ‘hạ độc’ bản thân

TPO - Cam được biết đến là thực phẩm có nguồn dinh dưỡng rất cao, bổ dưỡng cho sức khỏe và tăng cao sức đề kháng cho cơ thể. Tuy nhiên, tại một số thời điểm không thích hợp để uống nước cam. Nếu vô tình phạm phải có thể khiến cơ thể phải 'trả giá đắt'.

Lợi ích của nước cam

Hỗ trợ điều trị sỏi thận

Nước cam không chỉ đem tới một cảm giác mới bởi hương vị mới mà uống nước cam mỗi ngày còn có tác dụng thanh lọc cơ thể, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Trong nước cam vắt có chứa chất folate được xem là có khả năng đánh tan sỏi thận cùng với hàm lượng axit sẽ bào mòn hiệu quả sỏi thận và thanh lọc ra bên ngoài cơ thể, hỗ trợ, ngăn chặn và điều trị sỏi thận hiệu quả.

Giúp xương chắc khỏe

Trong nước cam có chứa hàm lượng vitamin dồi dào cùng với các khoáng chất cần thiết cho xương như magiê, phốt pho, đặc biệt là canxi… Sẽ giúp cho xương hấp thu hiệu quả những khoáng chất này để phòng ngừa các chứng bệnh loãng xương. Uống nước cam còn hỗ trợ cho những người bị thiếu máu nhờ vào hàm lượng chất sắt có trong nước cam. Chính vì lý do này mà nước cam được xem là thức uống thích hợp đối với trẻ em đang trong giai đoạn phát triển toàn diện.

Phòng ngừa ung thư

Việc ăn uống thực phẩm không an toàn, khói bụi, ô nhiễm môi trường khiến cho các tế bào ung thư phát triển mạnh mẽ. Duy trì uống nước cam hàng ngày có thể ngăn ngừa sự phát triển của các gốc tự do. Do trong nước cam chứa rất nhiều các vitamin và khoáng chất thiết yếu cùng với hàm lượng chất oxy hóa dồi dào nên có khả năng làm ức chế quá trình phát triển của tế bào ung thư một cách hiệu quả.

Hỗ trợ tiêu hóa

Việc bổ sung một ly nước cam vắt mỗi ngày để đem lại những hiệu quả đáng kể với những người đang có vấn đề về hệ thống tiêu hóa, đặc biệt là táo bón và ngăn ngừa các vấn đề về dạ dày. Cam không chỉ giàu chất dinh dưỡng mà còn chứa hàm lượng chất xơ cao nên uống nước cam vắt mỗi ngày sẽ rất tốt cho quá trình tiêu hóa, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, đào thải độc tố và thanh lọc cơ thể từ bên trong. Nước cam là một trong những thức uống thanh lọc cơ thể được nhiều người sử dụng nhất hiện nay.

Làm đẹp da

Thành phần vitamin C trong nước cam sẽ giúp cung cấp cho da sự tươi mới. Uống nước cam cũng bảo đảm cung cấp lượng nước để cân bằng độ ẩm cho da hiệu quả. Các chất chống oxy hóa, trong nước cam sẽ giúp da ngăn ngừa và làm mờ các vết nám da do tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời và những biến đổi trong cơ thể, từ đó giúp da trắng hồng và rạng rỡ hơn.

Những người ‘đại kỵ’ với nước cam

Người vừa phẫu thuật

Trong cam chứa một lượng axit citric tương đối cao và tồn tại dưới dạng muối natri citrat. Chất này thường dùng để chống đông máu vì khi chất này vào cơ thể sẽ tạo phức hợp với ion Ca ++ làm cản trở quá trình thrombin (một loại enzyme) và prothrombin (một loại protein được sản xuất bởi gan) đây là những yếu tố quan trọng đóng vai trò trong quá trình đông máu.

Do đó, đối với những người sau phẫu thuật về đường tiêu hoá như dạ dày, ruột... khi các vết mổ chưa hồi phục thì hãy hỏi ý kiến bác sĩ và thận trọng trong việc ăn cam để tránh ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Người đang uống thuốc

Đối với những người đang uống thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh thì không nên uống nước cam.

Trong cam chứa phần lớn là axit một chất tương tự như naringin, chất này làm bất hoạt 2 men vận chuyển CYP3A4 và OATP1A2 dẫn tới cơ thể khó hấp thu đầy đủ và có thể làm phá vỡ cấu trúc hóa học của thuốc.

Khi đó thuốc kháng sinh sẽ không còn tác dụng kháng khuẩn, bệnh nhân có nguy cơ nhiễm khuẩn kéo dài.

Người mắc bệnh tiêu hóa

Nếu uống nước cam quá nhiều sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến hệ tiêu hóa, gây tiêu chảy.

Người bị viêm loét dạ dày, tá tràng

Đối với những người đang bị viêm loét dạ dày, tá tràng hay viêm tuyến tụy không nên ăn hoặc uống nước cam.

Nguyên nhân là do cam chứa axit, các chất hữu cơ làm tăng axit trong dạ dày, gây chứng ợ nóng và khiến tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn.

Người bị bệnh thận

Trong cam rất giàu vitamin C, do đó, việc ăn quá nhiều cam có thể sẽ dẫn đến tiêu thụ quá nhiều vitamin C và tăng acid oxalic chuyển hóa trong cơ thể, điều này sẽ dẫn đến sỏi tiết niệu và sỏi thận.

Những thời điểm không được uống nước cam

Khi bụng đang đói: Nước cam nhiều axit, uống lúc bụng đói sẽ ảnh hưởng đến niêm mạc dạ dày.

Uống trước khi đánh răng: Axit trong nước cam sẽ bám lên bề mặt của men răng, dưới tác dụng chà xát của bàn chải có thể làm cho men răng bị tổn thương nặng nề. Nếu lỡ uống nước cam ngay trước khi đánh răng, bạn nên súc miệng ngay để loại trừ sự bám dính của axit trên răng.

Khi vừa uống sữa xong: Lý do là vì protein trong sữa sẽ phản ứng với axit tartaric và vitamin C có trong cam, như vậy sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, thậm chí gây chướng bụng, đau bụng, tiêu chảy…

Khi vừa ăn củ cải: Khi ăn củ cải vào cơ thể con người, nó sẽ nhanh chóng sản xuất một chất gọi là "sulfate". Sau khi sulfate được chuyển hóa, nó sẽ sản xuất một chất chống tuyến giáp - thioxianic axit. Nếu bạn ăn cam tại thời điểm này, các flavonoid có trong cam sẽ được phân hủy trong đường ruột, và thay đổi thành axit hydroxy và acid ferulic. Hai loại chất có thể tăng cường tác dụng ức chế axit thioxianic về tuyến giáp, sẽ tạo ra hoặc gây bướu cổ.

Uống ngay sau khi ăn no: Đây là sai lầm rất nhiều người mắc phải. Tuy nhiên, cách uống này có thể gây ra tình trạng khó tiêu, chướng bụng do trong cam có rất nhiều đường, sẽ ức chế quá trình tiêu hóa của thức ăn ăn trước đó.

Uống ngay trước khi ngủ: Nước cam có tác dụng sinh tân dịch và lợi tiểu, dễ gây đi tiểu đêm và làm mất ngủ. Ngoài ra, trước thời gian đi ngủ cơ thể cần được nghỉ ngơi, nếu uống nước cam vào thời điểm này sẽ khiến cơ thể dư thừa năng lượng và tích tụ chất béo ở bụng.

Thời điểm tốt nhất để uống nước cam Thời điểm tốt nhất để uống nước cam là vào buổi sáng. Đây là lúc cơ thể chuẩn bị hoạt động và làm việc, sẽ tiêu thụ các khoáng chất, sắt, vitamin của cam một cách hiệu quả nhất. Mọi người nên uống nước cam sau khi ăn sáng khoảng 1-2 giờ để đạt được hiệu quả và hấp thụ được hết dưỡng chất.