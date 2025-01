Những phần quà Tết ấm áp đến với hàng trăm thương, bệnh binh ở Nghệ An

TPO - Chiều 21/1, hàng trăm suất quà Tết ý nghĩa đã được BIDV Chi nhánh Nghệ An và báo Tiền Phong trao đến các thương, bệnh binh đang điều trị, chăm sóc tại 2 Trung tâm của tỉnh Nghệ An.

Chiều 21/1, Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Bắc Trung Bộ đã phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Nghệ An đến thăm và tặng quà Tết Ất Tỵ 2025 cho các thương, bệnh binh đang điều trị tại 2 Trung tâm của tỉnh Nghệ An gồm: Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An và Trung tâm Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An.

Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng những suất quà Tết trị giá 30 triệu đồng đến các thương, bệnh binh đang được chăm sóc tại đơn vị.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiếu Lâm - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An cho biết: Đơn vị có 35 cán bộ nhân viên đang làm việc điều trị, chăm sóc cho 74 người là thương bệnh binh, thân nhân người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội, bộ đội xuất ngũ mắc bệnh.

Thời gian qua, các sở ban ngành, các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và nhà hảo tâm rất quan tâm đến trung tâm, thường xuyên đến thăm, tặng quà, động viên các bác đang điều trị. Đặc biệt là báo Tiền Phong và ngân hàng BIDV thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà các dịp lễ tết. Qua đó, các bác thương, bệnh binh, người có công với cách mạng được khích lệ tinh thần và sức khỏe tốt hơn.

Anh Đinh Xuân Hoàng - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngân hàng BIDV - chi nhánh Nghệ An chia sẻ: Chương trình tặng quà cho các thương bệnh binh đang điều trị tại 2 trung tâm của tỉnh Nghệ An là hoạt động thường niên của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Nghệ An và báo Tiền Phong. Mong rằng, những món quà Tết ý nghĩa sẽ là niềm động viên, khích lệ đến các thương bệnh binh đang điều trị tại các trung tâm.

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm, tặng nhiều suất quà ý nghĩa với tổng trị giá 20 triệu đồng đến các thương bệnh binh đang điều trị, chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Ông Hồ Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An cho biết, hiện đơn vị đang điều trị, chăm sóc cho 56 thương bệnh binh, người có công và vợ liệt sĩ cô đơn không nơi nương tựa. Thời gian qua, được sự quan tâm của các cơ quan chức năng, các tấm lòng hảo tâm nên các thương bệnh binh điều trị tại đơn vị khỏe mạnh và có tinh thần lạc quan.

Đón nhận những món quà Tết ý nghĩa, ông Hồ Ngọc Quỳnh gửi lời cảm ơn báo Tiền Phong, Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An đã luôn dành những tình cảm đặc biệt, những món quà ý nghĩa cho các bác thương bệnh binh đang điều trị trung tâm.

Anh Đinh Xuân Hoàng - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngân hàng BIDV - chi nhánh Nghệ An nhấn mạnh: Thời gian tới, Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An và báo Tiền Phong sẽ tiếp tục duy trì hoạt động ý nghĩa này. Mong rằng, các bác thương bệnh binh sẽ đón một cái Tết cổ truyền ý nghĩa, vui vẻ.

Trước đó 1 ngày, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Nghệ An tổ chức Chương trình “Xuân ấm áp - Tết sẻ chia” tại xã Châu Cường (huyện Quỳ Hợp). Đây là địa phương được UBND tỉnh Nghệ An phân công cơ quan Tỉnh Đoàn hỗ trợ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 40 túi quà an sinh gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu; 40 suất quà bằng tiền mặt; 50 thùng sữa cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Châu Cường với tổng trị giá 100 triệu đồng.