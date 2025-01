Khởi công xây dựng trụ sở Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong khu vực Bắc Trung Bộ

TPO - Sáng 18/1, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Báo Tiền Phong đã tổ chức lễ khởi công xây dựng trụ sở Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ.

Tham dự lễ khởi công có ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong cùng lãnh đạo một số sở, huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An được xây dựng từ năm 2005. Trải qua 20 năm hoạt động, đại diện đã khẳng định vị thế của mình trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Cuối năm 2024, Văn phòng Nghệ An đã được nâng lên thành Văn phòng đại diện Bắc Trung Bộ với 5 tỉnh (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị).

Được sự đồng ý của Trung ương Đoàn, Ban biên tập báo Tiền Phong quyết định khởi công xây dựng Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ.

Phát biểu tại lễ khởi công, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong chia sẻ, hiện nay, báo Tiền Phong có 7 văn phòng đại diện trên cả nước. Bắc Trung bộ là văn phòng đại diện đầu tiên xây dựng trong năm 2025, công trình có quy mô 3 tầng. Với cơ ngơi khang trang hiện đại, tòa soạn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho anh em phóng viên có cơ sở vật chất để tác nghiệp.

“Hy vọng công trình sẽ đảm bảo tiến độ, chất lượng, đi vào vận hành hanh thông, suôn sẻ. Thời gian tới, báo Tiền phong mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên, chia sẻ, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các tỉnh trong khu vực để xây dựng ban Bắc Trung Bộ là một trong những ban tiêu biểu về nội dung và các hoạt động chuyên môn trước, trong và sau mặt báo”, Tổng Biên tập Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh chia sẻ, đây là công trình không lớn nhưng là một sự kiện quan trọng, góp phần tạo nên diện mạo của báo Tiền Phong tại địa bàn Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung bộ nói chung. Qua đó để anh em phóng viên có điều kiện tác nghiệp tốt hơn, phục vụ cho công tác tuyên truyền, vì mục tiêu chung phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà cũng như các tỉnh trong khu vực.

Báo Tiền Phong là một trong những cơ quan báo chí trung ương đặt thường trú, mở văn phòng đại diện sớm nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Cả một quá trình dài, mối quan hệ của báo Tiền Phong và tỉnh Nghệ An rất chặt chẽ, mật thiết. Với mục tiêu chung là tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của chính quyền địa phương đến người dân, doanh nghiệp hiểu và chia sẻ trên tinh thần cầu thị, xây dựng; phản ánh một cách trung thực những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế.

Trong những năm qua, báo Tiền Phong đã tổ chức nhiều hoạt động, chương trình thực sự ý nghĩa như tuyên truyền phòng chống thuốc lá điện tử, bạo lực học đường, quyên góp xây dựng cầu dân sinh, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội...

Trong thời gian tới, dưới sự chỉ đạo của Ban Biên tập, VP Bắc Trung Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chính quyền địa phương; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, góp phần định hướng dư luận một cách trung thực, khách quan, nỗ lực xây dựng báo Tiền Phong ở khu vực ngày càng vững mạnh.

Cảm ơn những chia sẻ thân tình của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh, Tổng biên tập Phùng Công Sưởng nhấn mạnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành đội ngũ phóng viên nói chung và văn phòng Bắc Trung Bộ nói riêng. Ngoài tác nghiệp trên mặt báo, các phóng viên cần đẩy mạnh hoạt động sau mặt báo, đó là hoạt động từ thiện, công tác an sinh xã hội...