Những niềm vui, nghĩa cử cao đẹp tại DAP-Vinachem

Thời gian qua, với tinh thần xung kích, sôi nổi, thiết thực, Đoàn Thanh niên và Công đoàn Công ty CP DAP – Vinachem đã có nhiều hoạt động đã ghi dấu ấn, góp phần cùng Ban lãnh đạo công ty cũng như tổ chức Công đoàn của đơn vị, không ngừng chăm lo cho đến đời sống của cán bộ nhân viên cũng như con em cán bộ, nhân viên Công ty.

Anh Nguyễn Anh Dương, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty DAP-Vinachem cho biết, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công ty đã phối hợp, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, như gần đây nhất chương trình Đêm hội trăng rằm, vui Trung thu cho con em cán bộ công nhân viên công ty, tại Hải Phòng.

Theo anh Dương, đây là sự kiện được tổ chức thường niên của Công ty DAP-Vinachem nhằm thể hiện sự quan tâm của ban lãnh đạo, Công đoàn, Đoàn Thanh niên công ty với đời sống con em cán bộ công nhân viên.

Anh Dương cũng cho biết, thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, nhằm động viên tinh thần cho cán bộ công nhân viên và các cháu thiếu niên nhi đồng là con em cán bộ công nhân viên trong Công ty dịp Tết Trung thu, được sự đồng ý của Đảng ủy, lãnh đạo Công ty, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức vui Trung thu năm 2023 cho con em của cán bộ công nhân viên Công ty, với những nội dung cụ thể, thiết thực.

Hoạt động vui tết Trung thu cho các em thiếu nhi đã được tổ chức một cách đa dạng, phong phú với tinh thần “đoàn kết - vui tươi - thiết thực - tiết kiệm”.

Bên cạnh đó, đây là hoạt động có ý nghĩa dành cho tuổi thơ con em cán bộ công nhân viên trong Công ty, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người lớn đối với thiếu nhi, cũng là động viên tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong Công ty. Đặc biệt, thông qua các hoạt động nhằm giáo dục, động viên các em cố gắng học giỏi, chăm ngoan. Đêm hội cũng tập trung tuyên truyền về ý nghĩa của ngày tết Trung thu và trách nhiệm của Đoàn thể trong việc tổ chức Trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng.

Thời gian qua, Ban lãnh đạo Công ty luôn chủ động triển khai các hoạt động chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên công ty. DAP-Vinachem luôn coi người lao động là vốn quý của doanh nghiệp và chú trọng các hoạt động chăm lo cho đời sống người lao động.

Dù công ty còn những khó khăn trong sản xuất kinh doanh song thu nhập của người lao động luôn được đảm bảo. Bên cạnh đó, công ty cũng tổ chức thường niên các hoạt động ngoại khóa, phong trào văn nghệ, thể thao, giao lưu trong các đơn vị và địa phương… nhằm cải thiện đời sống tinh thần cho người lao động và con em cán bộ công nhân viên, người lao động.

Trong đó, chương trình Đêm hội trăng rằm là một trong những hoạt động được tổ chức thường niên, được chào đón và đánh giá cao. Lãnh đạo công ty đã tổ chức phát quà cho các cháu thiếu nhi có thành tích cao trong học tập trong năm học vừa qua.

Bên cạnh đó, thời gian qua, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần DAP - Vinachem cũng phối hợp tổ chức Đoàn tại địa phương tổ chức các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách, thân nhân thương binh liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong dịp tri ân vừa qua, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh Công ty cũng tổ chức thăm hỏi và tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị The (Phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng), thể hiện tình cảm và truyền thống uống nước nhớ nguồn của cán bộ, người lao động Công ty Cổ phần DAP-Vinachem.

Chương trình là dịp để đoàn viên thanh niên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của thế hệ cha anh đã hi sinh vì độc lập, tự do, hòa bình của dân tộc. Đồng thời thành kính tri ân những tấm lòng cao cả của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, các thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh và các gia đình có công với đất nước.