Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga dự triển lãm hàng không ở Trung Quốc

TPO - Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu ngày 14/11 đã đến thăm Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc lần thứ 15, đang được tổ chức tại Chu Hải, tỉnh Quảng Đông.

Theo Global Times, đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Shoigu tới Trung Quốc sau khi đảm nhận vai trò mới là Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Tại gian hàng vũ khí, ông Sergei Shoigu được nghe giới thiệu về nhiều thiết bị quân sự, bao gồm: xe tăng, xe bọc thép, pháo binh, máy bay không người lái và vũ khí hạng nhẹ của chủ nhà Trung Quốc.

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga cũng thăm gian triển lãm của Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), được nghe giới thiệu về tàu sân bay và hạm đội tấn công đổ bộ của Trung Quốc, bao gồm tàu ​​tấn công đổ bộ Type 075 và tàu đổ bộ Type 071.

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga cũng thăm gian triển lãm của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) và được các kỹ sư quân sự Trung Quốc giới thiệu về máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm do Trung Quốc phát triển, bao gồm J-20S và J-35A.

Trước đó, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu thăm Trung Quốc từ ngày 11-15/11, tham dự vòng tham vấn an ninh chiến lược thường niên Trung - Nga lần thứ 19 và cuộc họp lần thứ 9 Cơ chế hợp tác an ninh và thực thi pháp luật Trung - Nga.

Ngày 12/11, tại thủ đô Bắc Kinh, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu, tiến hành các cuộc tham vấn an ninh chiến lược giữa hai nước.

Quỳnh Như