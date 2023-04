Những người bạn đồng hành cùng các sĩ tử Hà Nội chuẩn bị vào lớp 10

Để tiếp tục chuyến hành trình vươn tới sứ mệnh giúp đỡ các em học sinh THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội trong quá trình chuẩn bị thi vào 10, sự kiện Seasons Hunt đã được tổ chức nhằm đem lại những khoảng thời gian bổ ích cho các sĩ tử.

Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là kỳ thi vào 10 sẽ chính thức diễn ra, khiến cho phần nhiều các em học sinh vẫn còn cảm thấy băn khoăn và bối rối khi đứng trước cánh cửa định hướng quan trọng. Áp lực đến từ bố mẹ, thầy cô, bạn bè hay từ chính bản thân khiến các em có thể dễ dàng trở nên lạc lối, chênh vênh hay thậm chí là đánh mất ước mơ và hoài bão của chính bản thân.

WITH - We Inspire Towards Highschool là một dự án phi lợi nhuận đã được nhóm cựu học sinh trường THCS Marie Curie Hà Nội thành lập nhằm mục đích giúp đỡ các em trong quá trình ôn thi vào 10. Tiếp nối chuỗi hoạt động của Season 3 Phase II, sự kiện 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧𝐬 𝐇𝐮𝐧𝐭 của WITH chính thức được tổ chức vào ngày 16/4 vừa qua đã thành công rực rỡ khi hoàn thành sứ mệnh của mình: tạo cơ hội cho các em học sinh THCS được các anh chị tiền bối giải đáp thắc mắc, đồng thời giúp các em được ôn tập và lĩnh hội tri thức mới thông qua các trò chơi thú vị tại mỗi căn phòng mà Ban tổ chức đã chuẩn bị.

Tại 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧𝐬 𝐇𝐮𝐧𝐭, chắc hẳn không ai có thể quên được những phòng game vô cùng thú vị và hấp dẫn: từ Uno đòi hỏi sự tập trung để vượt qua những câu hỏi trên từng lá bài đến Fill in the blanks vô cùng sôi động với các bài hát giúp rèn luyện kĩ năng nghe, hay cả Historists giúp em vận dụng khả năng ghi nhớ một cách logic và cuối cùng là Snakes & Ladders đòi hỏi em phải thật nhanh nhạy trước những câu hỏi từ đa dạng môn học.

Không chỉ vậy, WITH còn có phòng tư vấn để giúp các em giải đáp thắc mắc trong giai đoạn ôn thi chuyển cấp cũng như đưa ra những lời khuyên hữu ích cho em về kiến thức lẫn tâm lý để vượt vũ môn dễ dàng.

Bên cạnh đó, để góp phần làm nên thành công trong công cuộc dẫn lối và giúp đỡ các sĩ tử trên hành trình chinh phục vũ môn, sự góp mặt của các nhà tài trợ như Trung tâm Tiếng Anh Summit, SIMpace English, Almaa uniform và nhà bảo trợ V.E.O là một phần không thể thiếu.

Ngoài ra, đứng đằng sau sự trọn vẹn của sự kiện chính 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧𝐬 𝐇𝐮𝐧𝐭 là sự tâm huyết của các thành viên trong Ban Tổ Chức với tinh thần miệt mài trong công tác chuẩn bị với hy vọng đem tới cho các em học sinh cuối cấp những trải nghiệm đa sắc màu nhất.

WITH sẽ mãi là hoa tiêu chỉ đường, là những người bạn đồng hành cùng các sĩ tử trên chuyến tàu dẫn lối tới bến đỗ tri thức. Hơn thế nữa, với sứ mệnh cao cả của mình, WITH hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều điều mới mẻ và đầy triển vọng trong tương lai!