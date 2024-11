Những lưu ý khi sử dụng ô tô trong mùa lạnh

TPO - Nhiệt độ thấp và độ ẩm cao trong mùa đông có thể ảnh hưởng đến chất lượng và khả năng vận hành của xe ô tô. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng xe ô tô vào mùa Đông, việc kiểm tra và chăm sóc xe là điều hết sức cần thiết.

Chăm sóc lốp xe

Vào mùa Đông, lốp xe cần được bảo dưỡng đúng cách để đảm bảo an toàn và hiệu suất vận hành. Khi nhiệt độ giảm, áp suất lốp có thể tụt nhanh, dẫn đến tình trạng lốp non hơi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Do đó, chủ xe nên thường xuyên kiểm tra áp suất lốp và đảm bảo lốp luôn đạt mức tiêu chuẩn. Thông số áp suất tiêu chuẩn thường được ghi trên cánh cửa ghế lái hoặc trên tem năng lượng dán ở kính lái.

Bên cạnh đó, chủ xe cũng nên kiểm tra cả độ sâu của rãnh lốp vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bám đường của lốp, đặc biệt trong điều kiện trơn trượt. Nếu thường xuyên sử dụng ô tô ở những khu vực núi cao hay xảy ra hiện tượng băng giá, có thể cân nhắc chuyển sang sử dụng lốp bốn mùa hoặc lốp mùa đông.

Kiểm tra bình ắc quy và thay dầu

Nhiệt độ thấp trong mùa Đông ảnh hưởng đáng kể đến bình ắc quy, khiến các thành phần hóa học trong ắc quy dễ thay đổi. Điều này có thể làm xe khó khởi động và ảnh hưởng đến đèn, còi xe.

Trước khi sử dụng xe, bạn nên kiểm tra tình trạng bình ắc quy, dây dẫn và máy phát điện để đảm bảo chúng hoạt động ổn định, tránh sự cố ngoài ý muốn.

Ngoài ra, nhiệt độ lạnh còn làm dầu bôi trơn trong động cơ đông đặc, làm giảm hiệu quả bôi trơn. Sau khi xe chạy được một số km nhất định, bạn nên thay dầu mới để duy trì hiệu suất động cơ.

Ngoài ra, chủ xe nên kiểm tra cả nước mát, nước rửa kính và những chất lỏng khác để đảm bảo xe vận hành trơn tru và an toàn.

Kiểm tra khoang máy

Khoang động cơ thường là nơi trú ẩn lý tưởng của chuột vào mùa Đông. Chúng có thể cắn đứt dây điện, làm hỏng hệ thống điện của xe và gây ra các lỗi nghiêm trọng. Để tránh điều này, cần kiểm tra khoang động cơ thường xuyên để sớm phát hiện và xử lý nếu có dấu hiệu của chuột.

Một số giải pháp chống chuột phá ô tô có thể kể đến như dùng dung dịch có mùi mạnh để đuổi chuột, đặt bẫy, keo dính, máy đuổi chuột hoặc sử dụng lưới mắt cáo, tấm tôn hoặc lưới vải quây sát xung quanh xe để chuột không có lối tiếp cận ô tô.

Chỉnh nhiệt độ điều hòa phù hợp

Khi lái xe trong mùa Đông, bạn nên điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức từ 20-26°C – mức nhiệt tạo cảm giác thoải mái mà không gây lạnh. Trước khi rời khỏi xe, hãy tắt điều hòa hoặc giảm nhiệt độ để cơ thể dần thích nghi với môi trường bên ngoài. Điều này đặc biệt quan trọng đối với trẻ em và người cao tuổi.

Trong điều kiện thời tiết lạnh, kính lái thường bị đọng hơi nước do nhiệt độ chênh lệch. Để xử lý, bạn có thể bật sưởi kính hoặc tăng gió điều hòa và hướng luồng gió lên kính để làm khô. Sau khi kính trong suốt, hãy điều chỉnh luồng gió về cabin để duy trì trạng thái thoải mái và tránh kính bị mờ trở lại.

Sử dụng đèn xe thích hợp

Thời tiết mùa Đông thường đi kèm với sương mù dày đặc, làm giảm tầm nhìn của tài xế. Khi di chuyển trong điều kiện này, nên sử dụng đèn ở chế độ chiếu gần thay vì chiếu xa để cải thiện khả năng quan sát và giảm chói mắt.

Nếu xe có đèn sương mù thì bật thêm, cần thiết thì bật cả đèn hazard (cảnh báo nguy hiểm) để xe di chuyển trước và sau dễ nhận biết.

Nếu xe không có đèn sương mù, tài xế có thể mua băng dính hoặc giấy bóng màu vàng dán ra bên ngoài đèn pha để chuyển ánh sáng trắng thành ánh sáng vàng.

Ánh sáng vàng có bước sóng ngắn nên khả năng khuếch tán xa, cho phép xuyên qua màn sương mù mà không bị phản xạ gây chói cho xe di chuyển ngược chiều.

Giữ khoảng cách với xe phía trước

Trong điều kiện lái xe mùa Đông, tầm nhìn thường bị hạn chế hơn do sương mù. Để đảm bảo an toàn, người điều khiển phương tiện nên tăng thêm khoảng cách của xe mình với xe phía trước.

Điều này sẽ giúp người lái có thêm thời gian để xử lý với các tình huống như xe trước phanh dừng đột ngột hoặc phải tránh các chướng ngại vật trên đường.