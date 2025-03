Những cán bộ Đoàn giàu nhiệt huyết, sáng tạo

TP - 100 cán bộ Đoàn nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025 không chỉ giàu đam mê, nhiệt huyết, tinh thần cống hiến của tuổi trẻ mà còn rất sáng tạo triển khai nhiều mô hình, hoạt động ý nghĩa, góp phần đưa công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trên cả nước phát triển, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Lan tỏa việc tử tế

Bén duyên với Đoàn từ năm 21 tuổi, anh Lê Thanh Hùng, Bí thư Đoàn phường 7, TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre), đã có 15 năm gắn bó với công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi. Tinh thần xuyên suốt các chương trình, hoạt động do anh tổ chức là lan tỏa việc tử tế, giá trị tích cực trong cộng đồng. Trong đó, CLB “Việc tử tế” do anh sáng lập, làm chủ nhiệm suốt nhiều năm nay đã triển khai nhiều mô hình ý nghĩa, thực hiện hoạt động an sinh xã hội mang đến niềm vui, tiếp thêm niềm tin, động lực cho những mảnh đời kém may mắn.

Anh Hùng kể, ban đầu các thành viên CLB tự trích kinh phí, bán cơm 2.000 đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn như bệnh nhân, lao công, xe ôm… Sau thời gian ngắn, nhiều mạnh thường quân đã tìm đến ủng hộ tiền để nhân rộng mô hình. Nhờ đó, từ tháng 3/2022 đến nay, anh và CLB đã duy trì phát cơm miễn phí mỗi ngày gần 100 suất cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. “Hơn 2 năm nay, người dân đã quen mặt, nhớ giờ giấc nhận cơm nên mỗi lần chúng tôi mang cơm đến tầm 10 phút là bà con đã xếp hàng ngay ngắn nhận”, anh Hùng chia sẻ.

“Công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi đã cho tôi một môi trường rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành thật rực rỡ của tuổi thanh xuân. Qua các hoạt động tôi không chỉ được cho đi mà nhận lại nhiều giá trị tích cực, giúp bản thân sống có ích, có trách nhiệm với cộng đồng”. Anh Lê Thanh Hùng, Bí thư Đoàn phường 7, TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre)

Mỗi lần trao tặng cơm, anh thường vui vẻ trò chuyện, hỏi thăm tình hình sức khỏe, gia đình của mọi người. “Cô, chú nào có nhu cầu tìm việc như chạy xe ôm, bảo vệ... tôi đều tìm cách giới thiệu, kết nối giúp”, anh Hùng nói.

Mô hình “Việc tử tế” nhanh chóng được lan tỏa. Học sinh cấp 2, cấp 3 ở phường triển khai Nhóm thiện nguyện xanh, ngày thứ 7, Chủ nhật hằng tuần nấu ăn sáng miễn phí cho hộ nghèo, cận nghèo ở xã. Sau hơn 1 năm triển khai, nhóm chuyển sang mô hình tiệm mỳ xanh 1.000 đồng. Theo đó, sáng cuối tuần, nhóm học sinh nấu mỳ ăn sáng bao gồm cả đồ ăn kèm như trứng, xúc xích, chả cá, thịt băm...

Mỗi sáng cuối tuần, tại tiệm mỳ xanh ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ. “Mỗi cô, chú đến ăn sáng, chúng tôi chỉ lấy 1.000 đồng. Số tiền 1.000 đồng này, cùng với số tiền gây quỹ, chúng tôi tích góp để mua quà trao tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”, anh Hùng cho biết.

Bên cạnh đó, CLB “Việc tử tế” triển khai mô hình “Những người bạn của Đoàn”, tập trung hỗ trợ thanh thiếu nhi khuyết tật vận động trên địa bàn. Mỗi tháng, anh Hùng và CLB đi thăm hỏi, tặng quà 2 thanh niên khuyết tật, động viên họ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên làm chủ cuộc sống.

“Công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi đã cho tôi một môi trường rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành thật rực rỡ của tuổi thanh xuân. Qua các hoạt động tôi không chỉ được cho đi mà nhận lại nhiều giá trị tích cực, giúp bản thân sống có ích, có trách nhiệm với cộng đồng”, anh Lê Thanh Hùng chia sẻ thêm.

Thầy giáo nhiều sáng kiến

Thầy giáo Hoàng Văn Định - Phó Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên (tỉnh Điện Biên), được xem là “cây sáng kiến” của trường. Trong vai trò là giáo viên kiêm nhiệm cán bộ Đoàn, thầy giáo Định thường xuyên đưa ra nhiều sáng kiến, mô hình đổi mới sáng tạo hấp dẫn trong giảng dạy, học tập và thúc đẩy công tác Đoàn, phong trào thanh niên phát triển.

“Với tinh thần của một thanh niên, đồng thời là một đảng viên trẻ, tôi luôn chủ động tham mưu, tích cực phát huy năng lực bản thân, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng Đoàn và tổ chức các chương trình, hoạt động, tạo độ lan tỏa sâu rộng, mang tính giáo dục cao hướng đến giá trị chân - thiện - mỹ trong mỗi bạn trẻ”, anh Định chia sẻ.

Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên duy trì được 6 CLB, tổ, đội, nhóm thanh niên theo nghề nghiệp, sở thích là Câu lạc bộ “Sinh viên 5 tốt”, Đội Thanh niên xung kích, Đội Văn nghệ xung kích, Đội Làng trẻ SOS, Đội Trung tâm bảo trợ xã hội và CLB Lý luận trẻ.

Anh Định chỉ đạo CLB truyền thông của Đoàn trường thường xuyên tuyên truyền các gương điển hình và tiêu chí đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên sư phạm điển hình”, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” trên website, fanpage của Đoàn thanh niên; tổ chức các hoạt động đa dạng, tạo môi trường thuận lợi để sinh viên rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành. Nhờ đó, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên xuất hiện nhiều điển hình sinh viên được tuyên dương.

Trao Giải thưởng Lý Tự Trọng tối nay Chương trình kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và lễ trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/3, tại TP Hà Nội. Trong khuôn khổ chương trình, các cá nhân đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng tham gia nhiều hoạt động: viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Nhà tù Hỏa Lò; tham quan Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Lễ trao giải thưởng sẽ diễn ra vào tối 18/3. Tọa đàm trực tuyến “Xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước” diễn ra ngày 17/3. Năm nay, từ 165 hồ sơ của 66 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, Hội đồng xét chọn Giải thưởng đã lựa chọn 100 đại biểu xuất sắc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025, trong đó có 58 đại biểu nam, 42 đại biểu nữ. Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng cho Bí thư Chi đoàn, Phó Bí thư, Bí thư Đoàn cấp cơ sở, cán bộ Đoàn chuyên trách ở cấp huyện có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Trong năm 2024, riêng phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã xuất hiện 5 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt”, 58 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường; 3 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt”, 9 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh. Cùng đó, có 30 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên sư phạm điển hình” cấp trường, 30 đoàn viên sinh viên đạt danh hiệu “Thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu trên các lĩnh vực”.

Anh Định đã tham mưu, phát động trào lưu “Đi thư viện đi” trên không gian mạng nhằm nâng cao văn hóa đọc cho đoàn viên, thanh niên. Trào lưu được triển khai với nội dung xây dựng những video từ 15-60 giây; sử dụng các hiệu ứng kỹ xảo về hình ảnh, âm thanh để khơi dậy lòng yêu nước và hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên. Hoạt động tạo hiệu ứng mạnh mẽ, thu hút gần 600 ĐVTN tham gia, góp phần phát triển văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên và hướng thanh niên sử dụng mạng xã hội một cách có hiệu quả.

Trên cương vị của một giáo viên trẻ, anh truyền cảm hứng học tập cho sinh viên qua bề dày thành tích cá nhân như đỗ thủ khoa thạc sĩ, tốt nghiệp xuất sắc ngành thạc sĩ. Năm 2017, anh được Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cử đi học tiếng Thái Lan tại Đại học Chiang mai - Vương quốc Thái Lan và đạt kết quả xuất sắc. Từ đó đến nay, anh đã nhiều lần tham gia phiên dịch cho Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên làm việc với các trường Đại học hoàng gia Udonthani, Đại học hoàng gia Chiang Rai.

Từ năm 2019-2022, anh Định tham gia biên soạn và xuất bản 2 cuốn sách; có 1 bài hội thảo khoa học quốc tế; 2 bài hội thảo cấp trường và hướng dẫn, truyền cảm hứng nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Riêng năm học 2023-2024, Đoàn trường có 8 đề tài, 4 tài liệu, 8 sáng kiến kinh nghiệm được nghiệm thu, công nhận; 4 bài hội thảo khoa học Quốc gia, 2 bài hội thảo khoa học cấp tỉnh, 15 bài hội thảo khoa học cấp trường, 22 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước có chỉ số ISSN. Tháng 9/2024, có 12 đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường được nghiệm thu, triển khai thực hiện.