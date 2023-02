Nhìn từ doanh thu 'Nhà bà Nữ' của Trấn Thành đạt gần 500 tỷ đồng

Nhà bà Nữ do Trấn Thành đạo diễn, kể câu chuyện bà Nữ (Lê Giang) là chủ một tiệm bánh canh. Bà Nữ là người mẹ khó tính, quanh năm nặng gánh cơm áo gạo tiền. Từng bị phụ bạc, bà nảy sinh lòng uất hận với đàn ông và cấm cản con gái út Ngọc Nhi (Uyển Ân) trước các mối quan hệ yêu đương. Cô cãi lời mẹ khi lén quen John (Song Luân) là Việt kiều mới về nước. Sau những vấp ngã đầu đời, Ngọc Nhi dần trưởng thành, còn bà Nữ cũng nhận ra sai lầm trong cả suy nghĩ, hành xử lẫn cách dạy con.

So với Bố già, kịch bản Nhà bà Nữ có nhiều tuyến nhân vật hơn, tạo được đồng cảm nhờ câu chuyện về mâu thuẫn thế hệ. Sau một tháng công chiếu, Nhà bà Nữ thu về gần 500 tỷ đồng, vượt mức doanh thu 427 tỷ đồng của Bố già để trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử. Đạo diễn Nguyễn Tiến Dũng (Dũng Nghệ) khẳng định thành công Nhà bà Nữ có được là sự tổng hòa của yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

“Phim được phát hành vào đúng thời điểm vàng - dịp Tết Nguyên đán. Lúc này, các phim lớn của Hollywood bắt đầu hạ nhiệt, trong khi phim nội địa khác không đủ sức cạnh tranh. Thành tích của Nhà bà Nữ cũng đến từ sức hút của cái tên Trấn Thành - một nghệ sĩ tài năng, thông minh, nhạy cảm và có lượng người hâm mộ đông đảo”, đạo diễn Dũng Nghệ phân tích.

Nhà bà Nữ “xuất ngoại”

Sau khi thu về gần 500 tỷ đồng trong nước, Nhà bà Nữ “xuất ngoại” với tên tiếng Anh là The house of no man (tạm dịch: Ngôi nhà không có đàn ông). Khi công chiếu ở nước ngoài, phim vẫn giữ nguyên thời lượng 120 phút. Nhà sản xuất cho biết phim sẽ ra mắt ở Mỹ vào ngày 3/3. Sau đó, tác phẩm của Trấn Thành được công chiếu ở Australia (9/3), Singapore (9/3) và Canada (10/3). Ngoài ra, các cụm rạp New Zealand đang trong quá trình thảo luận để ấn định ngày chiếu.