Nhiều xã, phường ở Đà Nẵng sẽ có tên gọi mới sau sáp nhập

TPO - UBND thành phố Đà Nẵng vừa có phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025.

Hiện nay, Đà Nẵng có 56 đơn vị hành chính cấp xã gồm 45 phường, 11 xã. Dự kiến, giai đoạn 2023 - 2025, Đà Nẵng sẽ tiến hành sắp xếp, sáp nhập 17 phường, để giảm 9 đơn vị hành chính. Như vậy, sau sắp xếp, Đà Nẵng còn 47 đơn vị hành chính cấp xã gồm 36 phường, 11 xã.

Cụ thể, tại quận Hải Châu, sáp nhập phường Hải Châu 1 với phường Hải Châu 2, tên gọi của đơn vị hành chính mới dự kiến thành lập là phường Hải Châu 1.

Sáp nhập phường Phước Ninh, phường Nam Dương và phường Bình Hiên, tên gọi của đơn vị hành chính mới dự kiến thành lập là Nam Bình Phước hoặc Nam Phước.

Sáp nhập Phường Bình Thuận và phường Hòa Thuận Đông, dự kiến tên gọi là phường Hòa Bình.

Tại quận Thanh Khê, dự kiến sáp nhập phường Tam Thuận với Xuân Hà, tên gọi là phường Hà Tam Xuân.

Phường Thạc Gián sáp nhập với phường Vĩnh Trung, dự kiến tên gọi là phường Thạc Gián.

Sáp nhập phường Tân Chính với phường Chính Gián, tên gọi dự kiến là phường Tân Chính Gián. Phường Thanh Khê Đông sáp nhập với phường Hòa Khê, tên gọi dự kiến là phường Thanh Hòa.

Tại quận Sơn Trà sẽ sáp nhập 2 phường An Hải Đông và An Hải Tây, tên gọi dự kiến là phường An Hải Nam.

Phương án cũng đề nghị không hoặc chưa sắp xếp đối với phường Thạch Thang (quận Hải Châu) do yếu tố đặc thù.

Trong phương án sáp nhập vừa ban hành, dự kiến Đà Nẵng cũng sẽ điều chỉnh địa giới hành chính của một số quận huyện, xã phường. Cụ thể, dự kiến sẽ nhập một phần diện tích và dân số của quận Liên Chiểu vào quận Thanh Khê, nhập một phần diện tích và dân số của phường Thuận Phước vào phường Thanh Bình và nhập một phần diện tích của phường Thọ Quang vào phường Mân Thái.