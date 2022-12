Nhiều ưu đãi tại sự kiện giáng sinh của FIATO Premier

Ngày 25/12 vừa qua, đông đảo khách hàng tham gia sự kiện “Merry Christmas And Happy New Year 2023 With FIATO Premier” tại Sales Gallery, Block Avita, dự án FIATO Premier - Số 563 Tô Ngọc Vân, P. Tam Phú, TP. Thủ Đức.

Theo đó, khách hàng giao dịch thành công trong ngày 25/12 được tặng 1 chỉ vàng (căn 2 phòng ngủ), tặng 2 chỉ vàng (căn 3 phòng ngủ), chiết khấu 0,5% khi thanh toán sớm (3 ngày kể từ ngày đặt cọc) và miễn phí quản lý 12 tháng. Ngoài ra, tất cả khách hàng tham dự sự kiện cũng được bốc thăm may mắn với các giải thưởng: phiếu mua hàng 01 triệu đồng, 02 triệu đồng và 1 chỉ vàng. Đặc biệt, trong sự kiện này, nhà mẫu và văn phòng bán hàng chính thức khai trương, mở cửa cho khách hàng tham quan, trải nghiệm thực tế không gian sống của FIATO Premier. 2 căn hộ mẫu gồm căn 2 phòng ngủ và căn 3 phòng ngủ, cũng chính là loại hình phổ biến của dự án, hướng đến không gian rộng rãi, đảm bảo chất lượng cuộc sống của cư dân. Ngoài thiết kế hiện đại, FIATO Premier sở hữu 100% căn hộ đều có ban công, từ 2 – 3 mặt thoáng, trải dài từ phòng khách và các phòng ngủ. Phòng khách được thiết kế rộng để thêm không gian gắn kết các thành viên trong gia đình. Tọa lạc tại đường Tô Ngọc Vân, Phường Tam Phú, TP. Thủ Đức, FIATO Premier còn có hệ tiện ích ngoại khu phong phú như: trung tâm thương mại Gigamall, Vincom Thủ Đức, bệnh viện Hạnh Phúc, làng đại học quốc gia TP.HCM, khu công nghệ cao, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, bến xe Miền Đông mới,... Mặt khác trong tương lai, khi hoàn thiện, FIATO Premier cũng sẽ trở thành một điểm đến mua sắm, giải trí của khu vực nói riêng và của thành phố Thủ Đức nói chung. FIATO Premier là dự án căn hộ được thực hiện bởi tâm huyết của chủ đầu tư Hưng Phú Invest, đơn vị phát triển dự án Thang Long Real Group và Tổng đại lý Cen Land. Dự án được tư vấn vận hành bởi CBRE Vietnam. Ngoài ra, hệ thống smart building và ứng dụng quản lý tòa nhà thông minh với nhiều lợi thế từ công nghệ dẫn đầu sẽ được ứng dụng tại FIATO Premier chính là ưu điểm vượt trội của dự án. Hiện FIATO Premier đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để giúp khách hàng dễ dàng sở hữu như: thanh toán đợt 1 chỉ 10%, hỗ trợ lãi suất và ân hạn gốc đến 24 tháng hoặc đến khi nhận nhà, chiết khấu thanh toán nhanh đến 10%, cùng nhiều quà tặng bốc thăm hấp dẫn.