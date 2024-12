Nhiều nhiệm vụ công tác Công an về đích, vượt mục tiêu, chỉ tiêu

TPO - Tháng 11/2024, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 3.644 vụ phạm tội về trật tự xã hội; bắt, xử lý 6.798 đối tượng...Nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành vượt chỉ tiêu và mục tiêu đề ra, trong khi một số mặt công tác có sự chuyển biến rõ rệt và đạt hiệu quả cao.

Khám phá 3.644 vụ phạm tội về trật tự xã hội

Ngày 2/12, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị giao ban để đánh giá tình hình và kết quả công tác trong tháng 11, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cho tháng 12/2024. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và Công an thành phố Hà Nội.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chủ trì Hội nghị.

Tháng 11/2024, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục duy trì đà công tác theo hướng tích cực, trách nhiệm, hiệu quả với quyết tâm cao, nỗ lực lớn. Nhiều nhiệm vụ công tác về đích, vượt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; một số mặt công tác có chuyển động, đạt hiệu quả cao.

Nổi bật, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ đã tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Lực lượng Công an nhân dân đã bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự kiện đặc biệt quan trọng, các đoàn khách cấp cao quốc tế thăm và làm việc tại Việt Nam…Bộ Công an đã báo cáo Quốc hội thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2030.

Trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định triển khai thực hiện Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Quản lý, sử dụng vũ khí – vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ… Tình hình trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm so với tháng 10/2024 và giảm so với cùng kỳ năm 2024. Trong tháng 11, đã điều tra, khám phá 3.644 vụ phạm tội về trật tự xã hội; bắt, xử lý 6.798 đối tượng.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Triển khai thực hiện Quyết định số 1102 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động chuyển đổi số, hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trực tuyến dựa trên dữ liệu giai đoạn 2024 – 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định về danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần. Trong tháng, đã tiếp nhận 4.384.751 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 96,38%...

Các mặt công tác tham mưu, công tác pháp chế, đối ngoại, truyền thông, thực hiện chính sách cán bộ, công tác thanh tra, kiểm tra, thi đua – khen thưởng được đảm bảo. Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục triển khai quyết liệt và hoàn thành nhiều phần nhiệm vụ chiến lược, góp phần bảo đảm ổn định an ninh, an sinh xã hội và hỗ trợ Nhân dân tại các địa bàn chiến lược, địa bàn bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt.

Tại Hội nghị, dưới sự chủ trì của đồng chí Bộ trưởng, các đại biểu đã trình bày tham luận về các giải pháp ngăn chặn tội phạm đường phố, tổ chức đua xe trái phép; triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm ma tuý đến năm 2030; công tác chuẩn bị Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80…

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả đã đạt được của toàn lực lượng Công an nhân dân trong tháng 11/2024.

Tập trung đấu tranh với các loại tội phạm “nguồn”

Về công tác trọng tâm tháng 12/2024, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc tập trung cụ thể hóa, triển khai quyết liệt, có hiệu quả tư duy, nhận thức mới của Đảng ta về một số giải pháp chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc ngay từ công tác tháng 12/2024, triển khai công tác năm 2025 và chuẩn bị rất kỹ trong Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Tiếp tục tập trung điều tra các vụ án diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo… Công an các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh với các loại tội phạm “nguồn” của các loại tội phạm khác như ma túy, cờ bạc; các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng cuối năm như cướp, cướp giật, trộm cắp, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm an toàn thực phẩm. Tập trung rà soát, đấu tranh triệt phá các băng nhóm phạm tội về trật tự xã hội.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu kết luận Hội nghị.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, phòng chống tai nạn giao thông thời gian cao điểm cuối năm. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ. Chủ động các công tác thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt cuối năm 2024 và giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt Tết Dương lịch năm 2025 đúng quy định. Chủ động điều phối, triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành các luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, bảo đảm thi hành ngay tại thời điểm có hiệu lực, đặc biệt là Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…

Bên cạnh đó, tăng cường truyền thông chính sách, đặc biệt những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Bảo đảm chăm lo tốt đời sống của cán bộ, chiến sỹ. Chuẩn bị tốt nội dung phục vụ tổng kết năm 2024 và triển khai công tác năm 2025…