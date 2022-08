Nhiều nhà cửa, hoa màu ở Tây Nguyên bị ngập do mưa lũ

TPO - Mưa lớn nhiều ngày qua ở các tỉnh Tây Nguyên đã làm nhiều nhà cửa, hoa màu bị ngập, thiệt hại nặng. Việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn do cầu cống bị nước lũ tràn qua, đường sá sình lầy.

Ngày 9/8, Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Tây Nguyên cho biết, hiện Gia Lai đang chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông, kết hợp với đới gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần. Do đó, địa phương này đang có mưa vừa đến rất to.

Nhiều huyện ở Gia Lai bị ảnh hưởng do mưa lớn, gồm: Chư Păh, Ia Grai, Chư Prông, Chư Sê, Đức Cơ, Chư Pưh, Phú Thiện, Krông Pa… tổng lượng mưa trong 24h tới phổ biến từ 70 – 120mm, có nơi trên 150mm. Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Tây Nguyên cảnh báo, Gia Lai cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến trưa 9/8, mưa lớn đã làm thiệt hại 142ha hoa màu tại huyện Phú Thiện bị ngập úng (119ha lúa, 18ha bắp và 5ha mì). Đặc biệt, tại huyện Chư Prông có 125 hộ bị ngập từ 20cm trở lên, khoảng 368ha hoa màu bị ngập. Còn tại thị xã Ayun Pa có 71,1ha bị ngập (63ha lúa, 3,6ha mì và 4ha bắp…).

Cũng tại Gia Lai, dự báo trong 24h tới, trên sông Ba lũ tiếp tục tăng, có khả năng vượt báo động 1 từ 0,70-1m.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chư Prông, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, hai ngày qua trên địa bàn có mưa lớn trên diện rộng khiến nước từ đầu nguồn các suối đổ về và chảy qua ngầm tràn gây khó khăn cho người dân đi qua lại. Cụ thể, tại các ngầm tràn ở xã Ia Lâu, Ia Mơr, Ia Púch, Ia Piơr, nước chảy qua mặt đường từ 30-50cm.

Hình ảnh của phóng viên ghi tại huyện Chư Prông, nhiều nhà cửa, cầu cống bị ngập:

Tại Đắk Lắk, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Ea Súp cho biết, sáng nay trên địa bàn huyện đã bớt mưa song nhiều khu vực hạ du vẫn còn ngập, chia cắt cục bộ. Một số khu vực trũng của huyện như Ea Bung, Ya Tờ Mốt, Ia Lốp… người dân không thể qua lại vì nhiều đoạn đường bị ngập, chia cắt. Trước tình hình trên, chính quyền cơ sở đã cắt cử lực lượng túc trực, cảnh báo người dân không nên qua lại, tránh nguy hiểm.

Trước đó 1 ngày, đơn vị quản lý vận hành hồ Ea Súp thượng và Ea Súp hạ thuộc huyện Ea Súp đã quyết định xả tràn lưu lượng xả 30m3/s – 150m3/s, để bảo đảm an toàn cho vùng hạ du. Lý do, trong 2 ngày 6-7/8, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn cục bộ, làm cho lưu lượng nước đổ về hồ tương đối lớn, lượng mưa phổ biến dao động từ 20–50 mm. Trong khi đó, mực nước tại hồ Ea Súp thượng gần 215m, hồ Ea Súp hạ 196,6m, để đảm an toàn cho nhân dân và công trình khi có mưa lớn xảy ra, Chi nhánh thủy lợi Ea Súp tiến hành xả điều tiết nước qua tràn từ sáng 8/8 để giảm bớt lượng nước trong hồ theo quy trình vận hành hồ chứa.

Trước khi xả, chủ hồ đã báo cáo UBND huyện, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Ea Súp, các xã, thị trấn tuyên truyền đến người dân vùng hạ du để chủ động phòng tránh thiệt hại về người, tài sản. Ban Chỉ huy cũng đã lên phương án ứng phó với các tình huống có thể phát sinh do mưa lũ ngập úng…