Nhiều giải pháp phát triển đảng viên trong học sinh

TPO - Sáng 17/5, Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức diễn đàn chuyên đề “Nâng cao công tác phát triển đảng trong học sinh”. Diễn đàn được tổ chức với hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại điểm cầu trung tâm và hơn 700 điểm cầu trên cả nước.

Diễn đàn nhằm góp phần tham gia thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; thực hiện Kế hoạch số 103-KH/BTCTW ngày 15/3/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức Diễn đàn chuyên đề về phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Tham dự diễn đàn có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; chị Trần Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương; ông Phạm Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn III, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương; ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Cùng đại diện Thường trực các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Ban Thường vụ các quận, huyện, thị, thành đoàn; Bí thư đảng ủy, hiệu trưởng, Bí thư, Phó bí thư đoàn các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX, cùng các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh tiêu biểu dự tại điểm cầu trung tâm và tại hơn 700 điểm cầu trên cả nước.

Phát biểu chào mừng diễn đàn, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ niềm vui, vinh dự khi diễn đàn “Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong học sinh” được tổ chức tại Nghệ An. Đây là dịp để cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An nhìn nhận rõ hơn, cụ thể hơn về những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm trong công tác phát triển đảng trong học sinh. Đồng thời, giúp làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra để đưa các giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu đề dẫn tại diễn đàn, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh: “Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi công tác phát triển đảng viên là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển”.

Trong giai đoạn 2017 – 2022, các cấp bộ đoàn đã giới thiệu 1.189.092 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (vượt 19% so với chỉ tiêu Đại hội XI), trong đó 668.157 đảng viên mới đã được kết nạp từ đoàn viên ưu tú (Đạt 95,5% chỉ tiêu). Tỷ lệ đảng viên kết nạp mới khối trường học/tổng số đảng viên tăng từ 5,96% năm 2018 lên 20% năm 2022.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết, việc xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ trong học sinh sinh viên, đặc biệt là học sinh THPT có tầm quan trọng đặc biệt, bởi đây là nguồn nhân lực với số lượng đông đảo, tuổi đời trẻ, tâm lý trong sáng, giàu niềm tin vào lý tưởng cách mạng. Việc phát triển tốt lực lượng đảng viên ở nhóm đối tượng này sẽ tạo được nguồn phát triển dồi dào, chất lượng cao, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng Đảng vững mạnh.

Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khẳng định: “Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước…”.

"Diễn đàn được tổ chức với mục tiêu nhằm đánh giá, phân tích thực trạng, những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng học sinh thời gian qua; đồng thời xác định các giải pháp, hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học để thúc đẩy niềm tin cũng như mong muốn của học sinh với việc được đứng vào hàng ngũ của Đảng", anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chia sẻ.

Với quy mô toàn quốc, sự tham dự đa dạng về thành phần gồm các cấp ủy, các cấp bộ đoàn từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là đảng ủy các trường THPT trên toàn quốc, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết mong muốn kết quả của diễn đàn hôm nay sẽ có nhiều tác động hiệu quả, tích cực đến công tác phát triển đảng trong học sinh THPT trên cả nước.