Nhiều gia đình trẻ Đà Nẵng mua được nhà nhờ ưu đãi tài chính

Những gia đình trẻ là nhóm khách hàng có nhu cầu mua nhà cao thời điểm hiện nay. Họ nhạy bén, có hiểu biết nhất định và có tiêu chí chọn nhà cẩn trọng. Những dự án có giá thành hợp lý đi kèm chính sách tài chính tốt, không gian xanh và nhiều tiện ích như The Ori Garden luôn nằm trong danh sách ưu tiên.

Gia đình trẻ “thông thái” khi chọn mua nhà

Theo thống kê của Tổng cục thống kê, dân số Việt Nam đang ở giai đoạn “vàng” với nhóm dân số trong độ tuổi từ 15- 59 tuổi chiếm 62,2% năm 2023. Lực lượng lao động ở khu vực thành thị là 19,5 triệu người, chiếm 37,3%. Tại những thành phố phát triển như Đà Nẵng, lao động có việc làm từ 15 tuổi trở lên năm 2023 ước đạt 633,1 nghìn người, tăng 0,96% so với năm 2022. Còn theo Nghị quyết về Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, đến năm 2030 dân số sẽ đạt hơn 1,5 triệu người. Đây chính là những dư địa lớn cho phát triển nhà ở thực tại Đà Nẵng mà lớp khách hàng trẻ là đối tượng được lưu tâm. Những người lao động, hộ gia đình trẻ có khát khao tìm kiếm môi trường sống văn minh, nơi có thể cân bằng được giữa công việc và cuộc sống.

Đối với những hộ gia đình trẻ, một nơi ở không chỉ là nơi sinh hoạt hàng ngày mà cần đảm bảo không gian sống lành mạnh, đầy đủ những tiện ích cho cuộc sống và cho con trẻ của họ được phát triển toàn diện. Thay vì chọn những căn hộ tại trung tâm với không gian hạn chế, giá thành đắt đỏ, các hộ gia đình trẻ ưa chuộng không gian sống thoáng đãng ở quanh khu vực trung tâm với mức giá thành hợp lý. Căn hộ tại khu vực này vẫn đảm bảo thuận tiện kết nối giao thông, gần gũi với thiên nhiên và hệ tiện ích đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, đại đa số người trẻ mua nhà thường gặp nhiều khó khăn với tài chính, vấn đề chủ đầu tư không uy tín hay nhiều dự án chưa thật sự đáp ứng những tiêu chí mà họ đề ra.

The Ori Garden - "Cửa sáng" dẫn tới cuộc sống trong mơ

Trên thị trường Đà Nẵng, The Ori Garden (tên pháp lý là Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-1 & B4-2 khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside) được đánh giá là dự án thu hút khách hàng trẻ quan tâm nhờ chính sách hỗ trợ tài chính tốt và chất lượng đảm bảo. Ngân hàng VietinBank - chi nhánh Bắc Đà Nẵng đã thông qua chương trình tài trợ vốn dành riêng cho các khách hàng vay cá nhân. Theo đó, người mua nhà có thể mua căn hộ The Ori Garden thông qua gói vay lên tới 70% giá trị HĐMB, lãi suất chỉ 7,5%/năm. Trước đó, Ngân hàng Chính sách xã hội là đơn vị cung cấp giải tài chính cho khách hàng mua nhà ở xã hội với lãi suất chỉ 4.8%/năm.

Như vậy, khách hàng chỉ cần bỏ ra từ 220 triệu đồng là có thể mua được nhà. So với thu nhập bình quân gần 8 triệu/tháng của người lao động tại Đà Nẵng, con số này hoàn toàn khả thi. Theo tính toán, một người trẻ đi làm sau 2 năm, mức lương từ 7,5 triệu/tháng, nếu có mục tiêu rõ ràng, hoàn toàn có thể tích lũy được từ một cho đến vài trăm triệu đồng. Thay vì thuê nhà, nhiều người trẻ chọn trả lãi ngân hàng để sở hữu vĩnh viễn một căn hộ có sổ hồng minh bạch, an tâm phát triển bền vững.

Theo đại diện đơn vị phát triển kinh doanh BHS miền Trung, giai đoạn 1 của dự án đã có hơn 3.000 cư dân sinh sống, đa số là những hộ gia đình trẻ. Tại đây, cư dân đang được thụ hưởng gần 10.000m2 không gian tiện ích như: bể bơi trẻ em, trường mầm non, khu thể chất trẻ em, nhà thuốc, vườn nướng BBQ… Đối với những gia đình có con nhỏ, những tiện ích này phù hợp với sự phát triển toàn diện thể chất và tinh thần. Bên cạnh đó, những dãy căn hộ để ở kết hợp kinh doanh cũng được chủ đầu tư tích hợp tại tầng 1 của toà nhà cho phép những gia đình trẻ tiết kiệm thời gian mua sắm, sử dụng dịch vụ mà không cần phải đi xa.

So với nhiều tòa chung cư tự quản, thiếu đơn vị vận hành thường gặp các vấn đề vệ sinh, xuống cấp… The Ori Garden lựa chọn hợp tác cùng đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp để mang đến những dịch vụ lễ tân, an ninh, bảo dưỡng… Nhờ vậy phần căn hộ, cảnh quan tiện ích dự án sẽ luôn được duy tu, nâng cấp, đảm bảo một môi trường sống sạch sẽ, an toàn. Khi tìm hiểu thiết kế căn hộ, The Ori Garden tạo thiện cảm với khách hàng trẻ nhờ thiết kế “tứ diện sắc xanh”. Theo đó, các căn hộ có thiết kế tối ưu với tầm nhìn khoáng đạt, dù ở bất cứ không gian nào trong ngôi nhà, chủ sở hữu có thể ngắm cảnh đẹp của biển Đà Nẵng, hồ Bàu Tràm, dãy núi Bạch Mã… giúp giảm những căng thẳng, mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc.

Theo BHS miền Trung, các đặc điểm của The Ori Garden phù hợp với nhu cầu của nhiều gia đình trẻ, vì vậy, ở giai đoạn 2 của dự án đang ghi nhận hơn 1.000 hồ sơ đăng ký mua, trong đó 800 hồ sơ đã hoàn thiện thủ tục và nộp tiền theo tiến độ. Có thể thấy, dự án đang là lựa chọn an cư hàng đầu tại Đà Nẵng hiện nay.