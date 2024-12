Nhiều đơn vị không đạt tiêu chuẩn an ninh trật tự do có cán bộ vi phạm pháp luật

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa phê bình 10 đơn vị không đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2024. Trong đó, nhiều đơn vị tự nhận không đạt tiêu chuẩn do cán bộ vi phạm pháp luật.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, vừa phê bình 10 đơn vị không đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2024. Trong đó, có 3 đơn vị tự nhận không đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2024, do có cán bộ vi phạm pháp luật gồm: Ban Nội chính Tỉnh ủy, VKSND tỉnh, TAND tỉnh. Công ty Truyền tải điện Đắk Nông không đạt do có cán bộ vi phạm pháp luật. Cụ thể là ông Nguyễn Văn Dũng, nguyên giám đốc công ty bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông có nộp hồ sơ đề nghị xét công nhận nhưng không đảm bảo theo quy định. Các doanh nghiệp không nộp hồ sơ đăng ký, không mời công an dự họp xét hoặc không nộp hồ sơ đăng ký, nên không đạt theo quy định, gồm: Cty Cổ phần Thủy điện Đắk R'Tih, Cty CP Điện gió Quang Minh Đắk Nông, Cty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông, Cty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông 1, 2. Không chỉ phê bình, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông còn giao Sở Nội vụ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị lưu ý đến tiêu chuẩn về an ninh trật tự khi xem xét các danh hiệu thi đua của các đơn vị nêu trên trong năm 2024. Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Đắk Nông xem xét khi trình chủ tịch UBND tỉnh công nhận lại đạt chuẩn văn hóa. UBND các huyện, thành phố xem xét khi công nhận đạt chuẩn văn hóa đối với các đơn vị không đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự năm 2024. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông giao công an tỉnh tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đối với các đơn vị theo quy định. Huỳnh Thủy