Nhiều doanh nghiệp sở hữu đất vàng đang trong cảnh 'phú quý giật lùi'

TPO - Sở hữu quỹ đất lớn ở những vị trí đắc địa, nhưng tình hình kinh doanh một số doanh nghiệp sau cổ phần hoá khá lẹt đẹt, đang trong cảnh phú quý giật lùi. Có doanh nghiệp chủ yếu mang tiền gửi ngân hàng, trái phiếu, mảng kinh doanh cốt lõi trầm lắng.

Lợi nhuận cài số lùi

Có lợi thế đất vàng, quy mô tài sản lớn, nhưng kết quả kinh doanh của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (mã VGV) không mấy ấn tượng. Cổ tức chỉ dao động 1-5%/ năm. Quý II, VGV báo lãi sau thuế 14,6 tỷ đồng, và qua 6 tháng là 15,7 tỷ đồng. Năm nay, Công ty đặt kế hoạch doanh thu công ty mẹ 210 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 17 tỷ đồng và cổ tức 3%.

Sau cổ phần hóa, lợi nhuận doanh nghiệp ngày càng sụt giảm. Sáu tháng đầu năm tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản công ty mẹ chỉ đạt 4,9%.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, đề án tái cơ cấu tổng công ty này giai đoạn 2023 - 2027, định hướng đến 2030 đã được thông qua. Công ty mẹ sẽ sắp xếp lại các công ty thành viên và mở rộng thêm các công ty mới theo tiêu chí giữ lại ngành nghề chuyên môn. Hiện, VGV đã đầu tư vào 12 công ty.

VGV cho biết, sẽ mở rộng thêm các công ty có các ngành nghề chuyên môn chính có liên quan phục vụ trực tiếp lĩnh vực kinh doanh của công ty mẹ và/hoặc phối hợp cùng tạo ra dịch vụ giá trị mới. Các công ty phải có hoạt động kinh doanh hiệu quả, vai trò quan trọng, hoặc quy mô cần thiết cho sự phát triển của các công ty trong mô hình công ty mẹ - con.

Mục tiêu của VGV trong giai đoạn 2023 - 2027 là tăng trưởng doanh thu bình quân 6-8% năm, tổng doanh thu 1.300 tỷ đồng. Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân 5-6%/ năm. Tổng lợi nhuận trước thuế 116 tỷ đồng. Cổ tức 6-10%/năm.

VGV và các công ty con, công ty liên kết nắm nhiều khu đất vàng. VGV hiện đang quản lý và sử dụng lô đất 2.500 m2 tại trụ sở 243 Đê La Thành, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Các doanh trong hệ sinh thái VGV nắm, kinh doanh trên nhiều khu đất giá trị. Công ty cổ phần Nước Môi trường Việt Nam (VWS) sở hữu lô đất rộng 650 m2 ở các số nhà 5, 7, 9 phố Đường Thành, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và nhiều héc-ta đất tại Bắc Ninh, Hưng Yên…

CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam với tòa nhà số 10 Hoa Lư, Hà Nội. CTCP Tư vấn Xây dựng công trình vật liệu xây dựng - CCBM với tòa nhà VG- ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.CTCP Tư vấn xây dựng Tổng hợp - Nagecco có trụ sở ở 29bis Nguyễn Đình Chiểu - P.Đa Kao - Q.1 - TPHCM và lô đất 466 m2 tại 162 đường Pasteur, Quận 1, TPHCM đem liên doanh với nước ngoài (liên doanh PDD). CTCP Tư vấn Công nghệ Thiết bị và Kiểm Định Xây dựng Coninco, chủ tòa nhà Coninco Tower trên diện tích đất 1814 m2 với 4 tầng hầm, 19 tầng nổi ở số 4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội…

Chưa từng chia cổ tức

Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế - Interserco (mã ILS) từ sau cổ phần hoá, chưa từng chia cổ tức. Quý II, doanh thu thuần của ILS sụt giảm hơn 1 nửa so với cùng kỳ, chỉ đạt 31,4 tỷ đồng. Doanh nghiệp lỗ sau thuế 8,8 tỷ đồng, do một số lý do chính như hoạt động kinh doanh thương mại sụt giảm, khoản trích lập công nợ dự phòng phải thu khó đòi tăng cao.

Tại thời điểm 30/6, các khoản nợ phải trả ngắn hạn (244 tỷ đồng) đã vượt quá tài sản ngắn hạn là (77 tỷ đồng). Luỹ kế 6 tháng, công ty lỗ 9,7 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính 2022 của ILS nhận một số ý kiến ngoại trừ của kiểm toán. Kiểm toán viên lưu ý: “Khả năng liên tục hoạt động của Công ty phụ thuộc vào sự hỗ trợ của các cổ đông, gia hạn thanh toán các khoản vay từ các tổ chức tín dụng, cá nhân, các khoản phải trả nhà cung cấp, triển khai đưa dự án cảng cạn ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng vào hoạt động, cũng như việc Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét xử lý xoá nợ lãi vay phải trả, các khoản tài trợ tài chính từ các cá nhân, tổ chức tín dụng”.

Interserco và các công ty con, công ty liên kết đang nắm giữ khá nhiều lô đất vàng ở Hà Nội, gồm lô đất 17 Phạm Hùng (nằm ở ngã tư Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết) có diện tích 47.029 m2; lô đất 358 đường Láng, quận Đống Đa có diện tích 2.716 m2; lô đất tại Cụm 4 xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức diện tích 21.081 m2; lô đất Cảng Hồng Hà, 302 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây; lô đất của Trường Trung cấp nghề Interserco ở xã Vân Canh, huyện Hoài Đức và nhiều lô đất khác.

Lãi nhờ trái phiếu, gửi tiết kiệm

Dù doanh thu thuần chỉ 247 triệu đồng, nhưng kết thúc quý II, CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (mã VEF) vẫn báo lãi sau thuế gần 122 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ và cao nhất kể từ khi giao dịch trên sàn UPCoM.

Tương tự các quý trước, VEF gần như không có doanh thu, không ghi nhận doanh thu từ cung cấp dịch vụ tổ chức triển lãm hội chợ. Sở hữu đất vàng 148 Giảng Võ, nhưng VEF không khai thác được doanh thu từ đây. Kết quả kinh doanh chủ yếu đến từ hoạt động tài chính, nhờ lãi tiền gửi và cho vay. Quý II, doanh thu của VEF từ lãi trái phiếu, tiền gửi, tiền cho vay đạt 164 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 30/6, tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận 1.741 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi ngân hàng là 509 tỷ đồng và khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp lên tới 1.231 tỷ đồng.

Đại hội cổ đông thường niên năm nay của VEF thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 10.196 tỷ đồng. VEF đặt mục tiêu năm nay sẽ có hai hội chợ triển lãm và kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu dự kiến 10 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập dự kiến 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, đi qua nửa đầu năm, doanh nghiệp chưa tổ chức hội chợ nào, doanh thu mới đạt 2,5 tỷ đồng.

Năm 2015, VEF hoàn tất cổ phần hoá với vốn điều lệ là 1.666 tỷ đồng. Hiện tại, VEF đang là chủ đầu tư của nhiều dự án lớn tại Hà Nội.