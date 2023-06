Nhiều công trình trọng điểm khởi công xong… 'dậm chân tại chỗ'

TPO - Một số công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn TP Biên Hòa - Đồng Nai khởi công xong rồi đứng im hoặc thi công cầm chừng do thiếu mặt bằng, chưa có khu tái định cư để di dời các hộ dân bị giải tỏa.

Mới đây, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, UBND TP Biên Hòa cho biết hiện nay trên địa bàn TP Biên Hòa có 6 công trình, dự án trọng điểm đang được triển khai thực hiện gồm: Xây dựng Hương lộ 2 (đoạn 1 - giai đoạn 1); cầu Vàm Cái Sứt; xây dựng kè và đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu); đường trục trung tâm TP Biên Hòa (cầu Thống Nhất và đường dẫn 2 đầu cầu); đường ven sông Cái (đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản) và dự án Mở rộng, tu bổ và tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.

Trong số các dự án trên có 5 dự án đã được khởi công, triển khai thi công. Tuy nhiên, tiến độ phần lớn các công trình đều đang bị chậm mà nguyên nhân chủ yếu vẫn là chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, cuối tháng 1 năm nay, hạng mục cầu Thống Nhất và đường dẫn 2 đầu cầu thuộc dự án Đường trục trung tâm TP Biên Hòa (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn) đã chính thức được khởi công xây dựng. Tuy nhiên, đến nay sau gần 5 tháng được khởi công, việc thi công cầu Thống Nhất và phần đường dẫn 2 đầu cầu gần như đứng im.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai cho biết các nhà thầu đã huy động máy móc, sà lan để phục vụ thi công cầu Thống Nhất. Tuy nhiên, sau một thời gian tập trung kéo dài mà không thể tiếp cận khu vực thi công, các nhà thầu đã buộc phải rút máy móc thiết bị đi nơi khác vì lý do không có mặt bằng thi công khi khu vực thi công dự án trên sông thuộc địa phận phường Hiệp Hòa (TP Biên Hòa) đang có 20 lồng bè nuôi cá của các hộ dân chưa được di dời.

Một dự án được xem quá chậm tiến độ đó là dự án xây dựng hương lộ 2 nối dài (đọan 1, giai đoạn 1) đã triển khai gần 2 năm qua, nhưng gần như phải dừng lại do không có mặt bằng. Rất nhiều cuộc họp đã được tổ chức để bàn phương án thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất do Công ty CP Kim khí Long An sử dụng. Thế nhưng, đến nay, việc giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích này vẫn chưa hoàn thành.

Trong khi đó, tại dự án đường ven sông Đồng Nai, dù phần lớn người dân đã đồng thuận với phương án đền bù, hỗ trợ, tuy nhiên việc chưa giải quyết được tái định cư cho người dân nên các hộ dân vẫn chưa thể bàn giao mặt bằng.

Ông Võ Tấn Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho rằng, công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn TP Biên Hòa thời gian qua rất chậm đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án cũng như việc giải ngân nguồn vốn đầu tư. Qua rà soát cho thấy, sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan là chưa tốt dẫn đến việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng bị chậm.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị phải tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ. Cùng với đó, cần phải chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.