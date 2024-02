Nhiều công trình an sinh ý nghĩa đến với vùng biên cương Tổ quốc

TPO - Tại chương trình "Tháng Ba biên giới", nhiều phần quà, nhiều công trình được triển khai đến với người dân vùng biên giới tỉnh Nghệ An với tổng trị giá lên đến 1,4 tỷ đồng.

Trong 2 ngày 25-26/2, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ban Thanh niên Quân đội tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2024 cấp Trung ương với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”.

Chương trình được tổ chức tại Đồn Biên phòng Tam Quang, xã Tam Quang (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) để chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính ủy Bộ đội Biên Phòng; Đại tá Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng; Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng - Trợ lý Ban Thanh niên Quân đội; Chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng các Ban chuyên môn T.Ư Đoàn, lãnh đạo Bộ Đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An và huyện Tương Dương, xã Tam Quang.

Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2024 không chỉ là chương trình có ý nghĩa, thiết thực mà còn thể hiện tinh thần “Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” - chủ đề Tháng Thanh niên 2024.

Năm 2024, với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”, chương trình “Tháng Ba biên giới” được các cấp bộ Hội, Hội viên, thanh niên tập trung triển khai 3 nhóm nội dung trọng tâm gồm: Hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho Đoàn viên, Hội viên, thanh niên về truyền thống, tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của người trẻ đối với chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo trong tình hình mới; Nhóm hoạt động tri ân, giao lưu, tọa đàm, kết nghĩa, thăm hỏi giữa các cấp bộ Đoàn, Hội, Đoàn viên, Hội viên, thanh niên với các cựu chiến binh, các cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng; Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho các tổ, đội thanh niên xung kích đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới; Nhóm các hoạt động an ninh xã hội, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với giữ gìn an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội, ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số tại các địa bàn biên giới…

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Kim Quy - UV BTV, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh: Tháng Ba hằng năm luôn là dịp đặc biệt đối với mỗi người trẻ Việt Nam, cùng với các hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ diễn ra trên khắp cả nước, tháng Ba là dịp để đoàn viên, hội viên, thanh niên thể hiện tình yêu quê hương đất nước thông qua việc hướng về các địa bàn biên giới bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Chương trình “Tháng Ba biên giới” là một trong các hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi được T.Ư Hội LHTN Việt Nam triển khai từ ngày 1 đến ngày 31/3 hằng năm tại địa bàn các xã biên giới trên cả nước, trong đó tập trung tại các xã biên giới khó khăn.

Nhân dịp chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 20 suất quà cho già làng, trưởng bản, người có uy tín; trao tặng 20 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 55 suất quà và học bổng Vừ A Dính cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Ban tổ chức cũng trao tặng 300 lá cờ Tổ quốc cho các hộ gia đình trên địa bàn các xã giáp biên; trao tặng 500 áo ấm cho các em học sinh trường tiểu học Tam Quang và trường PTDTNT THCS Tương Dương.

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức và các nhà tài trợ đã triển khai nhiều công trình thanh niên, công trình an sinh xã hội cho các địa phương vùng biên Nghệ An gồm: 1 công trình “Cầu Hạnh phúc” tại bản Mác (thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương); 1 công trình “Thắp sáng đường biên” tại xã Yên Thắng (huyện Tương Dương); 2 công trình “Nhà Hạnh phúc” cho em Moong Văn Hoàng, em Moong Khai Minh (trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) và cho Em Viêng Văn Thành, xã Tam Quang (huyện Tương Dương) trị giá 80 triệu đồng/nhà; 2 “Phòng tin học cho em” tại trường PTDTNT THCS Tương Dương (huyện Tương Dương) và trường TH Tri lễ 1 (huyện Quế Phong); 2 công trình "Nhà vệ sinh cho em" tại Trường Tiểu học Tam Đình và trường Tiểu học Tam Quang 1 (huyện Tương Dương); 1 công trình “Sân chơi cho thanh thiếu nhi” tại điểm trường Mầm non và 1 công trình “Sân bóng chuyền cho thanh thiếu niên” tại bản Tùng Hương (xã Tam Quang); Trao tặng mô hình phát triển kinh tế cho 30 hộ gia đình thanh niên dân tộc thiểu số gồm hỗ trợ 3.000 con gà giống, 1.5 tấn thức ăn chăn nuôi và một số dụng cụ chăn nuôi. Tổng giá trị các phần quà, công trình, phần việc trong chương trình lên đến 1,4 tỷ đồng và nhận đỡ đầu cho 3 em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đến năm 18 tuổi.

Trước đó vào chiều cùng ngày, Ban tổ chức đã thăm, tặng quà các chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Quang (xã Tam Quang, huyện Tương Dương).