Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch trong công tác hội và phong trào thanh niên thành phố Vinh

TPO - Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Hội LHTN thành phố Vinh (Nghệ An) dù có khó khăn nhưng đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức hoạt động. Trong đó 10 chỉ tiêu kế hoạch đề ra đều đạt và vượt.

Sáng 29/3, tại thành phố Vinh (Nghệ An) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Vinh lần thứ VI nhiệm kỳ 2024-2029.

Tham dự Đại hội có anh Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An; chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An, Chủ tịch Hội LHTN Nghệ An; ông Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư thường trực Thành ủy thành phố Vinh cùng hàng trăm đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Vinh tham dự đại hội.

Là Đại hội của những người trẻ “yêu nước - bản lĩnh - trí tuệ - hội nhập - phát triển”, Đại hội lần thứ VI có nhiệm vụ đánh giá tổng kết tình hình công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2019 - 2024; xác định mục tiêu phương hướng nhiệm vụ giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2024 - 2029; tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của thanh niên, vừa tạo môi trường, điều kiện cho thanh niên tham gia, thể hiện và phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần xung kích tình nguyện, sống đẹp của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, công tác Hội và phong trào sinh viên của nhiệm kỳ này có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt, đặc biệt đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động. Trong đó 10 chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội khóa V đều đạt và nhiều chỉ tiêu vượt.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN thành phố đã làm tốt vai trò đoàn kết, tập hợp đông đảo các lực lượng thanh niên để khẳng định vai trò tiên phong trong các phong trào của tỉnh. Tổ chức thực hiện Phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi” linh hoạt, sáng tạo trong các cấp Hội từ thành phố tới cơ sở, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Tổ chức các chương trình “Đông ấm biên cương” thăm, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí tại các huyện miền núi Nghệ An có tổng giá trị 2,6 tỷ đồng; chương trình đồng hành với ngư dân bám biển, trao tặng 4000 lá cờ Tổ quốc, 1.500 áo phao, 300 tủ thuốc y tế cho ngư dân ra khơi bám biển; Xây dựng nguồn quỹ khuyến học khuyến tài trị giá 3.8 tỷ đồng, trao 13.200 suất học bổng tiếp sức tới trường cho các em học sinh...

Với những kết quả đáng ghi nhận đó, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Vinh liên tục được Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh khen thưởng là đơn vị xuất sắc trong nhiều năm liền.

Tại phiên Đại hội cũng đã tiến hành Hiệp thương chọn Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Vinh và chức danh Chủ tịch Ủy ban Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029 với 29 anh chị. Anh Trần Quang Nhật tiếp tục tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN thành phố Vinh khóa VI nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã Hiệp thương cử Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN tỉnh Nghệ An lần thứ VII nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại Đại hội cũng đã ghi nhận nhiều tham luận ý nghĩa của các đoàn viên thanh niên về chương trình phát động phong trào thanh niên khởi nghiệp, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, lối sống đẹp, tình nguyện...