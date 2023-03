Nhiều cán bộ của Hà Nội bị đề nghị xử lý trong vụ 'thổi giá cây xanh'

TPO - Quá trình điều tra vụ "thổi giá cây xanh", CQĐT xác định, ông Nguyễn Thế Hùng, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và một số cán bộ sở, ngành liên quan có dấu hiệu sai phạm, tuy nhiên, họ bị ông Nguyễn Đức Chung chi phối và áp đặt. Vì vậy, CQĐT không xem xét trách nhiệm hình sự, nhưng kiến nghị xử lý nghiêm về Đảng và chính quyền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cùng vụ án, C03 còn đề nghị truy tố 14 người khác, trong đó có ông Nguyễn Xuân Hanh, Tổng giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, về các tội “Buôn lậu; Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong vụ án, C03 kết luận ông Nguyễn Đức Chung đã can thiệp, chỉ đạo việc trồng mới, thay thế, bổ sung cây xanh ở Hà Nội giai đoạn từ năm 2016 – 2019. Từ can thiệp của ông Chung, Nguyễn Xuân Hanh cùng đồng phạm đã thông đồng nâng khống giá; ban hành chứng thư thẩm định với giá nâng khống làm căn cứ để Ban Duy tu thanh quyết toán, giúp các doanh nghiệp do ông Chung “chỉ định” chiếm đoạt, thu lời bất chính, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 34 tỷ đồng.

Ngoài nhóm bị can đã khởi tố trong vụ án, C03 cáo buộc có một số cá nhân thuộc UBND TP Hà Nội và các đơn vị trực thuộc có liên quan. Số này có ông Nguyễn Thế Hùng, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, được giao ký văn bản về việc phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu, có ý kiến đồng ý cho Công ty Cây xanh, Công ty Sinh Thái Xanh thực hiện đặt hàng trồng cây xanh trên địa bàn thành phố.

Còn một cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khác bị cáo buộc ký một văn bản phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu, có ý kiến đồng ý cho Công ty Sinh Thái Xanh thực hiện đặt hàng trồng cây xanh trên địa bàn thành phố sau khi có ý kiến đồng ý của Nguyễn Đức Chung và ông Nguyễn Thế Hùng.

Bên cạnh đó, vị cựu lãnh đạo nêu trên còn ký văn bản về việc phê duyệt phương án đặt hàng sau khi UBND TP Hà Nội phê duyệt phương thức lựa chọn nhà thầu.

Đối với một số cán bộ, lãnh đạo thuộc Sở KH&ĐT, Sở Tài chính Hà Nội, C03 cho rằng, quá trình thực hiện đặt hàng trồng cây trên địa bàn, với các cương vị khác nhau, những lãnh đạo, cán bộ này thực hiện tham mưu phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu, phê duyệt phương án đặt hàng, thẩm tra xác nhận số liệu quyết toán căn cứ vào dự toán do Sở Xây dựng phê duyệt và hồ sơ quyết toán (khối lượng thực tế) do Sở Xây dựng đề nghị.

Trong khi, một số cán bộ Sở Xây dựng TP Hà Nội, gồm các ông: Lê Văn Dục; Hoàng Cao Thắng; Đồng Phước An; Nguyễn Nguyên Trà; Nguyễn Mạnh Hùng; Nguyễn Anh Dũng và bà Lê Thanh Giang… đã thực hiện đề xuất đặt hàng Công ty Cây xanh, Công ty Sinh Thái Xanh trồng cây xanh trái quy định. Tuy nhiên, việc này đều xuất phát từ ý kiến áp đặt của Nguyễn Đức Chung.

Tại Ban Duy tu, C03 nêu tên bà Chu Lan Hương, ông Đinh Văn Quang, ông Phạm Tiến Cường, bà Nguyễn Quỳnh Hương… cũng theo chỉ đạo của cấp trên đã đề xuất đặt hàng và trồng cây xanh trái quy định.

CQĐT xác định, hành vi của các ông Nguyễn Thế Hùng và cá nhân nêu trên là có dấu hiệu sai phạm, tuy nhiên, họ bị ông Nguyễn Đức Chung chi phối và áp đặt; thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; vì mục đích và lợi ích chung, không vụ lợi, không có động cơ cá nhân khác và không biết hành vi nâng khống giá cây; quá trình điều tra đã thành khẩn hợp tác. Vì vậy, cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự, nhưng kiến nghị xử lý nghiêm về Đảng và chính quyền.