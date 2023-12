Nhiều bệnh viện lớn ở Nghệ An thiếu trang thiết bị, khám chữa bệnh khó khăn

TPO - Trang thiết bị y tế hỏng hoặc thiếu đã khiến nhiều bệnh viện lớn ở Nghệ An lâm vào cảnh khó khăn trong việc thăm khám, chữa trị bệnh. Mặc dù có tiền để mua sắm nhưng công tác triển khai gặp khó khiến các bệnh viện thiếu máy móc trong một thời gian dài.

Đến viện công khám, chuyển sang viện tư chụp

Thực trạng thiếu trang thiết bị y tế, máy móc đang xảy ra tại nhiều bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An khiến công tác thăm khám, chữa trị cho bệnh nhân gặp khó khăn, đôi khi ảnh hưởng lớn đến việc chẩn đoán bệnh và thời gian điều trị.

Theo tìm hiểu của PV, hiện một số bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đóng trên địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An) đang thiếu rất nhiều hệ thống máy móc, trang thiết bị thiết yếu để phục vụ việc khám chữa bệnh như: máy chụp CT Scan (máy cắt lớp vi tính), máy chụp MRI (máy cộng hưởng từ) X-Quang, máy nội soi, máy siêu âm… Nguyên nhân do một số bệnh viện chưa thể đấu thầu sửa chữa hoặc mua sắm mới dù có kinh phí.

Tại Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An, tình trạng trang thiết bị y tế thiếu máy móc phục vụ thăm khám, chữa bệnh rất trầm trọng. Cụ thể, bệnh viện này từng có hệ thống chụp CT cắt lớp vi tính hiện đại. Tuy nhiên sau nhiều năm sử dụng, hiện hệ thống máy này đã bị hư hỏng. Do chi phí sửa chữa lớn đến hàng tỷ đồng, thuộc diện phải đấu thầu nên bệnh viện này chưa thể sửa chữa. Không sửa chữa được, những năm qua bệnh viện này cũng không mua sắm được trang thiết bị y tế khác để phục vụ việc thăm khám chữa bệnh.

Máy móc hỏng, hàng ngày có bệnh nhân cần chụp chiếu chuyên khoa ở Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An nhưng phải cùng nhân viên y tế đến chụp tại các đơn vị khác trên địa bàn.

“Thiết bị thiếu không mua được, thiết bị hỏng không sửa được, sửa cũng phải theo quy trình đấu thầu. Hiện bệnh viện còn thiếu phần lớn các trang thiết bị máy móc như máy chụp X-Quang, máy chụp CT, máy siêu âm. Là bệnh viện chuyên khoa nên rất cần những máy móc để phục vụ việc chẩn đoán và điều trị bệnh cho người dân”, đại diện Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An nói và cho hay, 1 tháng bệnh viện này phải vận chuyển khoảng 100 ca bệnh nhân đi chụp thuê tại các đơn vị khác.

Tình trạng thiếu trang thiết bị quan trọng cũng xảy ra tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An. Theo đó, bệnh viện này là tuyến cuối của Khu vực Bắc Trung Bộ. Mỗi ngày, bệnh viện đón tiếp khoảng 1,5 nghìn bệnh nhân đến thăm khám. Tuy nhiên hiện bệnh viện không có máy chụp MRI để phục vụ bệnh nhân. Mỗi khi cần chụp MRI, bệnh viện này phải chở bệnh nhân sang một bệnh viện tư đóng trên địa bàn để chụp thuê.

Trao đổi với PV, ông Trịnh Xuân Nam - Phó giám đốc Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An cho hay, trước đây bệnh viện cũng có một máy chụp MRI theo diện liên doanh, liên kết. Tuy nhiên hiện chiếc máy này không được sử dụng nên bệnh viện thiếu máy để phục vụ bệnh nhân.

Trước tình trạng thiếu trang thiết bị y tế, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An đang tiến hành làm quy trình đấu thầu mua sắm các trang thiết bị y tế để phục vụ việc thăm khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Tuy nhiên, thủ tục vướng mắc, đã khiến việc mua sắm chưa thể đáp ứng ngay.

Thực trạng trên cũng đã xảy ra tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An) trong một thời gian dài, ảnh hưởng đến hoạt động thăm khám và điều trị bệnh nhân của bệnh viện. Theo đó, 2 năm qua bệnh viện này chưa mua sắm được thêm thiết bị y tế mới dù có sẵn tiền từ nguồn vốn phát triển sự nghiệp để đầu tư máy móc.

Từng bước tháo gỡ

Ông Phan Văn Ngôn - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ, Tư vấn tài chính (trực thuộc Sở Tài Chính Nghệ An) cho biết, trang thiết bị y tế trên địa bàn thuộc diện danh mục mua sắm tập trung nhưng trong năm 2021 và 2022, công tác mua sắm gặp nhiều khó khăn do trước đó có những văn bản, Nghị định liên quan dẫn đến vướng mắc trong quy trình đấu thầu.

Đơn cử như một số đơn vị không có đủ thông tin cung cấp để thực hiện thẩm định giá, không có 3 báo giá để làm quy trình. Nhiều nhà thầu không mặn mà do giá cả thấp. Một số trang thiết bị được các đơn vị đăng ký mua sắm nhưng chưa được phép lưu hành tại Việt Nam nên không thể mua được. Bên cạnh đó, một số đơn vị đăng ký mua sắm vào dịp cuối năm dẫn đến việc không kịp mua sắm và bị xóa nguồn ngân sách trong năm.

Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính (Sở Y tế Nghệ An) cho biết, tháng 6/2023 vừa qua, UBND tỉnh đã đồng ý đưa danh mục trang thiết bị y tế ra khỏi danh mục mua sắm tập trung. Bên cạnh đó, khi Chính phủ có các Nghị định liên quan trong việc mua sắm trang thiết bị y tế và thuốc đã từng bước tháo gỡ khó khăn trong việc mua sắm tại các cơ sở trên địa bàn.

Hiện nay, Sở Y tế Nghệ An đang tiến hành thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương mua sắm của các bệnh viện. Đến tháng 12/2023, đã có 4 đơn vị được phê duyệt chủ trương mua sắm gồm: Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An (mua sắm 46,2 tỷ đồng) bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành (7,5 tỷ đồng); Bệnh viện đa khoa TP. Vinh (16,18 tỷ đồng); Bệnh viện Mắt Nghệ An (1,1 tỷ đồng). Sau khi được tỉnh phê duyệt, các bệnh viện sẽ làm quy trình để tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị y tế theo đúng quy định.