Nhân viên xe buýt Hà Nội giúp em nhỏ bị lạc về với gia đình

TPO - Một bé trai bị lạc trên tuyến xe buýt số 112 vừa được nhân viên Xí nghiệp Xe buýt Yên Viên hỗ trợ trở về với gia đình.

Khoảng 16h34 ngày 14/10, trên xe buýt BKS 29F 05133 thuộc tuyến buýt số 112 (Nam Thăng Long - Thạch Đà, Mê Linh) của Xí nghiệp Xe buýt Yên Viên (Tổng Công ty vận tải Hà Nội - Transerco) đang chạy trên tuyến theo hướng Thạch Đà - Nam Thăng Long, một hành khách trên xe buýt là cháu bé học sinh lớp 2 bị lạc đường.

Được biết, cháu bé tên Nguyễn Ngọc Huy hiện là học sinh tại trường Tiểu học Thạch Đà (Mê Linh, Hà Nội). Khi di chuyển trên xe buýt, cháu bé không nhớ nhà ở đâu và chỉ nhớ số điện thoại của người thân.

Phát hiện ra trường hợp của cháu bé, công nhân lái xe (CNLX) Lê Minh Thư và nhân viên phục vụ (NVPV) Lê Trung Dũng làm việc trên xe đã động viên, ổn định tinh thần cháu và trực tiếp liên lạc theo số điện thoại gia đình mà cháu nhớ được. Tuy nhiên, hai nhân viên xe buýt của tuyến 112 đều không liên lạc được vào số điện thoại này.

Sau khi báo cáo về Bộ phận điều độ thuộc Phòng kế hoạch Điều độ của Xí nghiệp về sự việc, mặc dù được nhân viên điều độ tiếp tục liên lạc nhưng đơn vị vẫn không liên hệ được cho gia đình. Lúc này, Xí nghiệp Xe buýt Yên Viên đã hướng dẫn CNLX, NVPV đưa cháu bé vào công an xã Hoàng Kim, Mê Linh để đảm bảo an toàn cho hành khách và nhờ lực lượng công an liên lạc với gia đình cháu.

Đến 18h30 cùng ngày, lực lượng công an đã liên lạc được với gia đình và đưa cháu bé về nhà an toàn. Gia đình cháu Nguyễn Ngọc Huy vô cùng xúc động và biết ơn hành động nghĩa cử của nhân viên xe buýt Tuyến 112 và Công an xã Hoàng Kim khi trách nhiệm, tận tâm đưa cháu nhỏ về với gia đình.