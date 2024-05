Nhận định TP.HCM vs Công an Hà Nội, 19h15 ngày 21/5: Thắp lại hy vọng

TPO - Nhận định bóng đá TP.HCM vs Công an Hà Nội, vòng 20 V-League 2023/24 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu hai đội. CLB Công an Hà Nội hứa hẹn sẽ thắng TP.HCM để thắp lại hy vọng đua vô địch mùa này.

Nhận định trước trận đấu TP.HCM vs Công an Hà Nội

CLB Công an Hà Nội tiếp tục gặp khó khăn ở V.League 2023/24 khi HLV Kiatisuk từ chức vì lý do gia đình. Trong thời gian chờ đợi HLV mới, giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại một lần nữa đóng vai trò người “chữa cháy”. Tuy nhiên, vận may không còn đứng về phía ông. Ở trận đấu trước, CLB Công an Hà Nội dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Tiến Đại đã thua đậm Becamex Bình Dương 1-4.

Thất bại tại Gò Đậu phơi bày một loạt vấn đề của CLB Công an Hà Nội. Điểm tựa giúp họ lên ngôi ở mùa giải trước là hàng thủ chắc chắn cũng không còn khi thủ môn Nguyễn Filip liên tiếp mắc sai lầm. Trận thua này khiến CLB Công an Hà Nội bị chính Bình Dương vượt mặt chiếm vị trí nhì bảng và bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với Thép Xanh Nam Định, đội bị LPBank HAGL cầm hòa.

Gặp TP.HCM ở trận đấu tối nay là cơ hội tốt để CLB Công an Hà Nội tìm lại niềm vui chiến thắng, qua đó thắp lại hy vọng đua vô địch. Về lý thuyết, khoảng cách 8 điểm không phải không thể san lấp khi mùa giải vẫn còn 7 vòng đấu. Vấn đề nằm ở chỗ, CLB Công an Hà Nội không được phép sảy chân thêm lần nào nữa. Họ cần nhanh chóng tìm được HLV đẳng cấp ngồi vào ghế nóng.

Nhiều thông tin cho rằng CLB Công an Hà Nội sẽ bổ nhiệm HLV Mano Polking, nhưng chưa rõ thời điểm HLV người Brazil bắt đầu công việc. Trong bối cảnh đó, HLV Trần Tiến Đại cần tìm lại cái duyên “chữa cháy” của mình để tránh cho mọi việc tệ hơn.

Làm khách của TP.HCM không phải thử thách quá khó với CLB Công an Hà Nội. So sánh lực lượng, CLB Công an Hà Nội vượt trội về mọi mặt. Trong 2 trận đối đầu gần nhất tại V-League, CLB Công an Hà Nội cũng toàn thắng với cách biệt lớn.

Hiện tại, TP.HCM đã có điểm số khá an toàn. Cho dù đang đứng thứ 11/14 đội tham gia, nhưng họ đã hơn đội bét bảng Khánh Hòa 13 điểm. TP.HCM cũng hơn SLNA 4 điểm. Vị trí này có thể khiến đội bóng áo đỏ đánh mất sự quyết tâm cao độ giống như khi họ còn có nguy cơ xuống hạng.

Phong độ, lịch sử đối đầu TP.HCM vs Công an Hà Nội

Đội hình dự kiến TP.HCM vs Công an Hà Nội TP.HCM: Lê Giang, Thanh Thảo, Minh Tùng, Brendon Lucas, Tùng Quốc, Ngọc Đức, Huy Toàn, Thanh Khôi, Vĩnh Nguyên, Tuấn Tài, Timite. Công an Hà Nội: Filip Nguyễn, Việt Anh, Văn Cường, Tấn Tài, Tiến Dụng, Quang Hải, Geovane Magno, Thanh Long, Văn Luân, Elias, Fialho. Dự đoán tỷ số: TP.HCM 1-3 Công an Hà Nội