Nhận định HAGL vs Hà Nội, 17h00 ngày 23/11: Hướng đến cú đúp

TPO - Nhận định bóng đá HAGL vs Hà Nội, bán kết cúp Quốc gia 2022 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. HAGL vs Hà Nội sẽ đối đầu với nhau lần thứ 2 chỉ vòng 4 ngày tại sân Pleiku. Tuy nhiên, trận đấu chiều nay sẽ mang ý nghĩa khác hẳn so với trận đấu thuộc khuôn khổ V-League trước đó.